　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2萬

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 4日晚間終於揭曉全新MacBook Neo，同時也是Macbook 家族成員「最經濟實惠」的一員。MacBook Neo搭載13吋 Liquid Retina 顯示器、A18 Pro晶片，並命名為「Macbook Neo」，售價僅為19,990元起，將有胭粉色、靛青色、銀色和橘黃色可選擇，將於日後開始販售

▲▼ macbook neo 。（圖／蘋果提供）

Macbook家族新成員　Macbook Neo亮相


Apple 全新 MacBook 具備耐用的鋁金屬設計、令人驚豔的 13 吋 Liquid Retina 顯示器、Apple 晶片的強大動力以及全天候電池續航力，起始售價僅需空前的 19,900元。MacBook Neo 承襲 Apple 的美學設計，採用耐用的鋁金屬機殼，並提供一系列亮麗色彩：胭粉色、靛青色、銀色以及清新的橘黃色。

其令人驚豔的 13 吋 Liquid Retina 顯示器以高解析度、高亮度並支援 10 億種色彩，讓網站、相片、影片與 app 栩栩如生。在 A18 Pro 晶片的驅動下，MacBook Neo 處理日常任務如虎添翼，無論是瀏覽網頁、串流內容、編輯照片、探索創意愛好，或是在各個 app 中使用 AI 功能。事實上，與搭載最新 Intel Core Ultra 5 晶片的熱銷 PC 相比，處理網頁瀏覽等日常任務的速度最快可達 50%，執行套用進階照片效果等裝置端 AI 工作任務的速度最快可達三倍，同時具備長達 16 小時的電池續航力，MacBook Neo 讓使用者只需充電一次即可滿足整天所需。

MacBook Neo 的起售價僅為 NT$19,900，教育優惠價為 NT$16,900，是 Apple 史上最經濟實惠的筆記型電腦，展現了前所未有的品質與價值組合。MacBook Neo 將於日後在台灣開放訂購。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」給美國中央情報局
蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2
張政禹到日本了！　接通知嚇一跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2萬

全機型都漲！三星S26系列價格、上市日公開　價格最高到5000元

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

強攻專業螢幕市場　蘋果發表全新Studio Display系列、XDR技術大升級

中華電信扮「台灣網通國家隊」最強推手！助台廠搶攻Pre-6G商機

M5 Pro、MAX晶片來啦！MacBook Pro突襲公開　頂規售價逼近13萬

M5新款MacBook Air來了！入門款「容量翻倍」加價3000元

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

愛立信攜聯發科、蘋果搶先佈局6G　看好智慧眼鏡「上傳需求會大增」

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

快訊／蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2萬

全機型都漲！三星S26系列價格、上市日公開　價格最高到5000元

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

強攻專業螢幕市場　蘋果發表全新Studio Display系列、XDR技術大升級

中華電信扮「台灣網通國家隊」最強推手！助台廠搶攻Pre-6G商機

M5 Pro、MAX晶片來啦！MacBook Pro突襲公開　頂規售價逼近13萬

M5新款MacBook Air來了！入門款「容量翻倍」加價3000元

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

愛立信攜聯發科、蘋果搶先佈局6G　看好智慧眼鏡「上傳需求會大增」

Volvo啟動「史上最大規模OTA線上更新」！全球250萬車主免費升級

楊謹華任電波大使談「減法哲學」　喊話女生：醫美別做滿！

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

比加油還快！比亞迪「最新電動車閃充站」曝光　充5分鐘能跑400KM

改編「死亡一條街」真實命案！　《死亡賭局》春風、黃奇斌捲入上億殺機

青農崛起！　番路農會農民節表揚24位傑出新星

南投全縣16處量測站+五合一設備+LINE服務　助健康即時掌握不漏接

植樹月到！林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

3C家電熱門新聞

蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相

M5新款MacBook Air容量翻倍加價3000元

M5 MacBook Pro公開　頂規13萬

中華電信扮台灣網通國家隊推手

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

iPhone 17e今晚開賣容量翻倍不漲價

三星S26系列價格、上市日公開

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

該選iPhone 17e還是標準版？YTR評價出爐

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲盛讚

蘋果發表全新Studio Display系列

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

愛立信搶先佈局6G

小米Vision GT全球首度亮相

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

沈玉琳走過鬼門關！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面