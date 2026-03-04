快訊／蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2萬

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 4日晚間終於揭曉全新MacBook Neo，同時也是Macbook 家族成員「最經濟實惠」的一員。MacBook Neo搭載13吋 Liquid Retina 顯示器、A18 Pro晶片，並命名為「Macbook Neo」，售價僅為19,990元起，將有胭粉色、靛青色、銀色和橘黃色可選擇，將於日後開始販售

Macbook家族新成員 Macbook Neo亮相



Apple 全新 MacBook 具備耐用的鋁金屬設計、令人驚豔的 13 吋 Liquid Retina 顯示器、Apple 晶片的強大動力以及全天候電池續航力，起始售價僅需空前的 19,900元。MacBook Neo 承襲 Apple 的美學設計，採用耐用的鋁金屬機殼，並提供一系列亮麗色彩：胭粉色、靛青色、銀色以及清新的橘黃色。

其令人驚豔的 13 吋 Liquid Retina 顯示器以高解析度、高亮度並支援 10 億種色彩，讓網站、相片、影片與 app 栩栩如生。在 A18 Pro 晶片的驅動下，MacBook Neo 處理日常任務如虎添翼，無論是瀏覽網頁、串流內容、編輯照片、探索創意愛好，或是在各個 app 中使用 AI 功能。事實上，與搭載最新 Intel Core Ultra 5 晶片的熱銷 PC 相比，處理網頁瀏覽等日常任務的速度最快可達 50%，執行套用進階照片效果等裝置端 AI 工作任務的速度最快可達三倍，同時具備長達 16 小時的電池續航力，MacBook Neo 讓使用者只需充電一次即可滿足整天所需。

MacBook Neo 的起售價僅為 NT$19,900，教育優惠價為 NT$16,900，是 Apple 史上最經濟實惠的筆記型電腦，展現了前所未有的品質與價值組合。MacBook Neo 將於日後在台灣開放訂購。