同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮一聽崩潰提告

▲同婚女偷吃送貨員懷孕產子，正宮崩潰提告。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

新竹市一名女子小莉（化名）與女子小芸（化名）是同性配偶關係，怎料小莉在婚姻存續期間，竟與男子雄哥（化名）發生關係，甚至還因此懷孕產子，氣得小芸告上法院。新竹地院審理後，判雄哥須賠35萬元，全案仍可上訴。

婚內發展婚外情 並產下一子

根據判決書內容，小莉與小芸2019年間結為連理，直到2025年才決定離婚。怎料小莉在婚姻關係存續期間認識了雄哥，並且跟對方多次發生性關係，甚至還因此產下孩子，讓小芸頓感崩潰，決定將雄哥告上法院，並求償100萬元。

男方喊冤：婚姻早有裂痕

對此，雄哥則喊冤，小莉與小芸之間的感情早已出現問題，且2023年間小芸早知他在跟小莉交往，小芸甚至還載小莉到他的住處附近，並且允許在外過夜。雖然他與小莉發生性關係有不該之處，但也是在2人的婚姻出現問題後才發生，而非他介入婚姻導致2人關係破裂。

法院：同性婚姻同樣負有忠實義務

對此，新竹地院法官認為，依照司法院釋字第748號解釋施行法，相同性別之兩人以經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，也受到憲法婚姻制度的保障，因此同性別的2人即因做了同性婚姻登記，而互負忠實義務，也享有配偶之身分法益。

因此，同性配偶一方在婚姻關係存續中，與他人具有逾越一般朋友之不正常交往關係或發生性行為之舉動，均屬於侵害他方配偶的行為。

衡量經濟條件 判賠35萬元

新竹地院法官審酌雙方的社會地位、經濟條件等狀況，衡量雄哥是月薪約4萬元的送貨員，最終判雄哥須賠35萬元，全案仍可上訴。