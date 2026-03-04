　
3C家電

全機型都漲！三星S26系列價格、上市日公開　價格最高到5000元

記者蘇晟彥／綜合報導

三星Galaxy S26旗艦系列 4日下午公開台灣售價，最便宜從Galaxy S26 12G+256G 30,900元起，最貴Galaxy S26 Ultra 16G+1TB為 59,900元起，其中S26、S26+部分容量上漲5,000元、S26 Ultra則小漲1,000元。將從即日起開放預購，18日正式上市，而從三星智慧館／三星商城預購最快13日可以優先取貨。

▼三星Galaxy S26系列售價正式公開。

▲▼

【Galaxy S26旗艦上市資訊】
Galaxy S26旗艦系列共推出Galaxy S26 Ultra｜Galaxy S26+｜Galaxy S26三款機種，自3月18日起於全台三星智慧館、三星商城、各大電信業者與電商通路正式上市，在容量、售價部分

．Galaxy S26 Ultra：12G+256G、12G+512G、16G+1TB 分別為 44,990元、50,900元及59,990元，跟去年相比調漲1,000元。將提供漫遊紫、漫遊黑、漫遊藍、漫遊白 4色，12G+512G額外三星商城限定色為漫遊金、漫遊銀；16G+1TB進提供漫遊紫、漫遊黑兩色。

．Galaxy S26+：12G+256G、12G+512G 分別為 37,900元、43,900元，跟去年相比調漲3、5,000元。將提供漫遊紫、漫遊黑、漫遊藍、漫遊白 4色，12G+512G額外三星商城限定色為漫遊金、漫遊銀。

．Galaxy S26：12G+256G、12G+512G 分別為 30,900元、36,900元，跟去年相比調漲3、5,000元。將提供漫遊紫、漫遊黑、漫遊藍、漫遊白 4色，12G+512G額外三星商城限定色為漫遊金、漫遊銀。

【Galaxy S26旗艦系列 預購方案】
． 預購時間：2026年3月4日16:00起至3月11日23:59止，至各大指定通路預購，名額有限額滿為止。
． 於全台指定通路預購並於4月14日前完成取機，購買Galaxy S26 Ultra｜S26+｜S26 256GB，不加價享容量升級至512GB；購買Galaxy S26 Ultra 512GB，加價NT$3,000享容量升級至1TB。

▲▼

03/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

三星

