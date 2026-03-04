快訊／太子集團9在押被告全交保　主嫌2人科控

▲太子集團在台灣操盤手王昱棠起訴移審後，獲准交保500萬元停止羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署偵結柬埔寨太子集團在台設點洗錢案，今（4日）起訴62人，在押主嫌王昱棠、辜淑雯等9名在押被告，隨即移審台北地院召開接押庭，今下午3點30分起快馬加鞭調查後，晚間8點15分諭知9人各交保30萬元到500萬元，均限制住居與限制出境、出海，並禁止任何方式接觸本案全部被告與證人，違者可重新羈押。

法官裁定交保結果，各為操盤手王昱棠500萬元、天旭公司人資長辜淑雯交保400萬元，太子集團在台最高負責人李添的特助李守禮、尼爾創新公司負責人林揚茂與尼爾創新公司財務副總鄭巧枚各150萬元。

▲太子集團在台設立的天旭公司人資主管辜淑雯，起訴移審獲准交保400萬元停止羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

天旭公司會計主管陳麗珊交保100萬元，為李添管理超跑的邱子恩、洗錢「水房」要角陳韋志各交保50萬元，管理遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國交保30萬元。

9名在押被告交保期間，均限制住居與限制出境、出海8個月，皆須接受科技監控防逃，王昱棠佩戴電子腳環與持用個案手機、辜淑雯佩戴電子腳環，其餘7人均佩戴電子手環並於每周二、五上午10點，向限制住居地轄區派出所報到1次。

法官一併諭知限時今晚9點30分前繳足保證金，否則先還押，待籌足保證金再辦保，若覓保無著須羈押。意即今晚若沒辦妥交保手續，還押時即起算審理中第1次羈押3個月。法官並諭知，被告交保期間如果違反附加條件，將會重新羈押。