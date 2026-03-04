　
政治

共機2/27起未擾台與美伊開戰有關？　國防部：非僅以單一指標判定

▲。（示意圖／記者呂佳賢攝）

▲對於共機2月27日起未擾台的狀況，國防部4日表示，共軍各種可能活動，並非僅以單一指標判定。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中共自2月27日起未派遣共機擾台，時間點上讓人聯想是否與美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗有關。對此，國防部今（4日）表示，共軍各種可能活動，國防部嚴密掌握、研析各項關鍵預警徵候，並非僅以單一指標判定。

美國、以色列2月28日聯手對伊朗德黑蘭展開「史詩怒火行動」，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗針對中東多處的美、以設施展開反擊，軍事緊張情勢升高。中國外交部長王毅昨陸續與伊朗、美國、阿曼等國外長通話，強調中方已經敦促美國與以色列，立即停止軍事行動。

令人關注的是，國防部按慣例每天上午9時公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，在2月25日至2月26日間才偵獲30架次共機、6艘次共艦擾台，但2月27日起，除空飄氣球、公務船與單日至多7艘共艦在台海周邊活動外，並無偵獲任何共機。

中華戰略學會資深研究員張競指出，過去無論平日、假日甚至重大節慶，大陸軍機多架次擾台情況都曾出現，然而近來解放軍機侵擾數量顯著下降外，也有出現「零共機」的紀錄。他分析，解放軍活動密度與數量突然出現斷崖式銳減的跡象不能輕忽，並提醒，大陸軍方是否正在整備、蓄勢待發，將要在台灣本島周邊展開密集活動或演訓，值得注意。

對於中共27日起未派遣共機擾台，以及上述張競的看法，國防部4日晚向《ETtoday新聞雲》表示，針對共軍各種可能活動，國防部秉「料敵從寬」原則，運用聯合監偵手段，嚴密掌握、研析各項關鍵預警徵候，並非僅以單一指標判定。

03/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝

美國近幾個月來接連發動重大軍事行動，包括逮捕委內瑞拉總統馬杜羅、攜手以色列對伊朗實施空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼。不過，美國智庫專家指出，這類「斬首行動」恐難以套用北韓（朝鮮）最高領導人金正恩

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

趙少康轟鄭麗文軍購版本不像話　藍：定案還沒出來

美彈藥庫存吃緊飛彈消耗　傳白宮急召軍火商

中共共機國軍國防部美伊開戰張競

最夯影音

