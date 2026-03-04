　
地方 地方焦點

南投全縣16處量測站+五合一設備+LINE服務　助健康即時掌握不漏接

▲南投縣推動五合一智慧量測設備、建置健康量測站，結合健康樂活 LINE@，打造智慧健康照護新模式。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣打造智慧健康照護新模式。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為因應高齡化社會及慢性病防治需求，南投縣政府積極推動智慧健康照護服務，於全縣各鄉鎮市建置健康量測站，導入「五合一智慧量測設備」，並結合「南投縣政府健康樂活 LINE@」，串聯健康管理、醫療服務與社福資源，打造線上線下整合的一站式智慧健康照護平台，提供縣民便捷、即時的健康量測服務。

縣府衛生局長陳南松表示，該平台以縣民健康需求為核心，於全縣16處社區及公共場域設置健康量測站和設備，讓民眾可就近進行血壓、心率、血氧、體溫及體重等健康指標量測，提升日常健康監測的便利性與可近性，同時透過「南投縣政府健康樂活LINE@」，協助民眾進行個人健康管理，強化自我健康照護意識。

▲南投縣推動五合一智慧量測設備、建置健康量測站，結合健康樂活 LINE@ 打造智慧健康照護新模式。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松指出，「南投縣政府健康樂活 LINE@」採LINE官方帳號方式提供服務，縣民只要加入好友並完成會員註冊，即可使用相關健康管理與服務功能，不僅可作為健康量測後的管理工具，也整合多元實用功能，包括醫院及衛生所預約掛號、長者營養評估、敬老愛心卡乘車資訊、媽媽寶貝專區、免費心理諮商資源，以及長照服務申請資訊等，協助不同年齡層民眾獲得所需的健康與照護資訊。

▲南投縣推動五合一智慧量測設備、建置健康量測站，結合健康樂活 LINE@ 打造智慧健康照護新模式。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局說明，透過健康量測站與五合一智慧量測設備的建置，盼將健康促進與預防醫學融入社區日常生活，縮短城鄉差距與資訊落差，讓長者、家庭及上班族皆能即時掌握自身健康狀況，提升縣民健康識能與生活品質。

