政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰拒副署黨產條例3修正案　國民黨：綠憲政只有「順我者昌」

▲▼行政院長卓榮泰3日率閣員赴立院就美國關稅談判議題進行報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對立法院2月23日函送行政院的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」、「衛星廣播電視法」以及「立法院組織法」修正案，行政院發言人李慧芝今表示，行政院長卓榮泰院決定不予副署。國民黨晚間痛批，民進黨政府治國無方、對抗有術，動輒把「違憲」掛在嘴邊，把副署權當成政治擋箭牌與情緒出口。遇到不同意見，不是理性對話，而是直接翻桌；不是拿出執政能力，而是操作憲政衝突，典型「不會執政，卻很會亂政」。

國民黨表示，本次修法係立法院依據憲法職權行使立法權，經公開討論、依法三讀完成。無論是媒體制度調整、黨產條例規範檢討，或立法院組織法助理費補助機制修正，都是制度層面的政策選擇。行政院若真有疑慮，大可依法提出覆議或聲請釋憲，而不是擺出「朕不同意」的姿態，用不副署製造對立，把副署權誤當成行政院長的否決權。

國民黨說，更諷刺的是，民進黨過去在野時高喊尊重國會、反對行政擴權，如今掌握行政權後，卻把副署制度當成政治武器。標準可以隨著位子改變，原則卻跟著權力轉彎；只要不是自己主導的法案，就貼上「量身打造」、「違憲翻案」的標籤。民進黨眼中的憲政，似乎只有「順我者昌」四個字。

國民黨強調，行政院聲稱修法推翻大法官釋憲結果，更是刻意誇大。釋憲的功能在於界定違憲界線，立法院本就有責任在憲法框架內調整法律，使制度更符合現實需要。若行政院真心認為違憲，請依程序處理，而不是用不副署製造政治戲劇效果。把嚴肅的憲政程序操作成政治秀場，才是真正對憲法不敬。

國民黨表示，副署制度的設計，是行政權內部責任分工機制，絕非用來架空國會、杯葛多數民意的工具。今日行政院選擇以不副署對抗立法院三讀結果，等同以行政權凌駕立法權之上，口口聲聲捍衛權力分立，實際上卻親手破壞權力分立。

國民黨指出，一個成熟的政府，面對不同意見應提出政策論述與法理依據；一個焦躁的政府，才會動輒扣帽子、製造衝突。民進黨若把每一次立法監督都當成「政敵挑釁」，把每一次制度檢討都視為「政治清算」，那麼真正被拖累的，是國家治理與人民信任。

最後，國民黨強調，台灣需要的是穩定執政、理性對話，而不是天天上演的憲政對抗劇。行政院若真心捍衛民主，請回到制度內解決爭議，而不是用副署權當政治情緒的出口。否則，只會再次證明：民進黨或許很會操作衝突，但面對治國課題，卻始終拿不出真正的執政能力。

03/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

行政院發言人李慧芝今（4日）表示，對於立法院函送行政院的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》以及《立法院組織法》修正案，因悖離憲法原則，因此行政院長卓榮泰就本次修正條文不予副署。對此，國民黨團表示，卓榮泰因政治立場或個人好惡而拒絕副署，不僅悖離憲政體制，更動搖行政權應受法律拘束的根本原則。

國民黨卓榮泰行政院

