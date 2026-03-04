　
    • 　
>
地方 地方焦點

新北五股成州身障日照中心啟用　劉和然：打造友善共融城市

▲新北第21家五股成州身障日照中心啟用。（圖／新北市社會局提供）

▲新北第21家五股成州身障日照中心啟用。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為擴大在地服務身障者的照顧量能，新北市政府社會局委託台灣生活賦能健康促進協會設立「五股成州身心障礙者日間照顧中心」，今（4日）正式揭牌啟用。該中心利用公有空間打造友善照顧環境，成為新北市第21家身障社區式日照中心，也是第7家專為失能身心障礙者設立的日照據點，期望協助身障者提升生活自理能力，並減輕家庭照顧壓力。

副市長劉和然表示，日照中心不僅提供日間照顧與生活培力服務，鼓勵身障朋友參與社會，更落實平權理念，同時也讓照顧家庭能夠獲得喘息空間。他指出，一座偉大的城市不僅要有完善的硬體建設，更需要具備人文素養與平權觀念，讓身障者能安心在地生活。

▲新北第21家五股成州身障日照中心啟用。（圖／新北市社會局提供）

▲劉和然表示，新北市落實身障平權精神，希望讓家屬獲得喘息。

社會局指出，原五股成州派出所建物因老舊拆除重建，市府在五股區新城五路55號興建多功能大樓，其中1至3樓為成州派出所使用，4樓由衛生局設置公共托老中心，5樓則規劃為身障社區式日照中心。中心主任江明芬表示，日照中心樓下即為24小時值勤的派出所，可說是「最安全的日照中心」，讓家屬更安心。

台灣生活賦能健康促進協會副理事長莊政修表示，協會由一群熱心的職能治療師組成，服務中導入科技設備，例如多感官影音互動系統，透過光影與聲效刺激，協助提升身障者的感官知覺與肢體協調能力；同時引進「健智倍貝殼燈」，利用40赫茲（Hz）伽瑪光節律技術，協助穩定心智障礙者情緒。

▲新北第21家五股成州身障日照中心啟用。（圖／新北市社會局提供）

▲五股成州身障日照中心主任江明芬（左1）為劉和然介紹採用40赫茲（Hz）的貝殼燈，可穩定心智障礙者的情緒。

社會局長李美珍表示，成州日照中心服務時間為每週一至週五，凡居住於新北市、持有身心障礙證明，並經長照中心或失能評估單位評定符合長照服務資格的身障朋友，都可申請使用服務。民眾可撥打服務專線（02）2292-0626洽詢相關資訊。

今日啟用典禮包括社會局長李美珍、五股區長賴小萍、五股區里長聯誼會會長陳文賓及多位里長與議員助理到場見證。市府表示，未來將持續擴充身障照顧服務量能，完善社區支持系統，減輕家庭長期照顧壓力，打造更友善共融的城市環境。

網購「4隱形毒物」：恐增罹癌風險

新北五股成州身障日照中心啟用　劉和然：打造友善共融城市

新北五股成州身障日照中心啟用　劉和然：打造友善共融城市

國際婦女節前夕座談　侯友宜肯定女性公共參與力量

新北市身障照顧日間照顧新北五股社區服務生活自理

