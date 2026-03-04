　
放學秘密基地掰了！金石堂新店店營運33年畫句點　店長吐無奈

▲全台第2長青金石堂6/21熄燈。（圖／翻攝自Google Map）

▲全台第2長青金石堂6/21熄燈。（圖／翻攝自Google Map）

文／中央社

金石堂書店新店店是全台第2老的門市，因租約到期將在6月熄燈，居民紛感不捨。該店陪伴當地人33載，已成為長輩平日的交流據點，也是學生放學後寫作業、聊天的秘密基地。

位於新北市新店區中正路的金石堂書店新店店近日在社團公告，因租約到期將在6月21日結束營運，感謝讀者陪伴走過33年的閱讀時光，他們在最後的日子也祭出優惠向大眾道謝。消息一出，網友不捨留言「時代的眼淚」、「從小到大去的書店要走入歷史了」。

記者今天傍晚前往店內觀察，放學時段許多學生成群湧入，也有不少民眾在閱讀區看書、做筆記，排隊結帳人潮也未曾斷過。

賴姓店長向記者表示，金石堂新店店已開業33年，是全台第二「長青」的門市，僅次於位在北市公館商圈約40年歷史的汀州店。

賴店長說，汀州店客群可能以遊客、學生為主，新店店則多為在地居民，平時很多長輩會把這裡當作交流地點，在這邊閱讀休憩。她常開玩笑說，「他們每天報到的時間比我上班還準時」。

賴店長補充，因附近有崇光高中、新店高中、五峰國中等多所學校，因此每逢放學時段就會有許多學生來此，這間店的文具用品比例也較高。

賴店長說，很多老客人是從小在這邊買書長大，現在已經成家立業，甚至帶著下一代過來。很多人看到要停業的消息時也向她表達不捨心情，「我們也很希望留下來服務大家」，但因公司整體營運考量，只能選擇結束。

毛姓、陳姓、蔣姓同學說，下課後常和朋友來這邊寫作業、買書及文具，店內有提供無線網路，寫完作業還可以去附近吃晚餐，非常方便。

毛同學說，雖然以後少了這個據點很不捨，和姊妹們還要另覓「秘密基地」，但同時也會期待未來會開什麼不一樣的店。

03/02 全台詐欺最新數據





33年金石堂宣布熄燈！最後營業日曝



新北市新店一間陪伴在地人33年的金石堂書店，是台北公館汀州店外現存最老的門市，沒想到如今卻傳出即將在6月26日畫下句點，書店為此也推出回頭書與特價文具優惠作為回饋。

關鍵字：

金石堂新店書店停業消息學生據點租約結束


王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底


