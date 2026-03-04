　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

滯留阿聯國人注意！駐處安排專車赴阿曼首都　報名時間、注意事項看這

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

 記者詹詠淇／台北報導

近日中東戰火持續延燒、區域緊張情勢擴大，許多國人因空域關閉而滯留在中東地區無法歸國。駐杜拜辦事處今（4日）發布重要公告指出，為協助滯留阿拉伯聯合大公國的國人盡速返國，將為國人安排陸路交通從杜拜及阿布達比前往阿曼首都馬斯開特，並經由阿曼搭機返國。 請有意願以陸路方式離開阿聯者，於3月5日阿聯時間下午5點前（台灣時間晚上9點前）填寫表單

駐杜拜辦事處今（4日）發布重要公告，為協助滯留阿拉伯聯合大公國的國人盡速返國，將為國人安排陸路交通從杜拜及阿布達比前往阿曼首都馬斯開特，並經由阿曼搭機返國。 請有意願以陸路方式離開阿聯者，於2026年3月5日（星期四)阿聯時間下午5點前（台灣時間晚上9點前）填寫表單。若有緊急情況請撥打駐處緊急急難救助手機電話 +971-50-6453018。

駐杜拜辦事處提醒，駐處將負擔由阿聯（杜拜、阿布達比）赴阿曼之交通費用，預計自杜拜及阿布達比分別出發至阿曼首都馬斯開特，倘有壅塞情況或其他狀況，預估車程或將逾8小時

駐杜拜辦事處指出，持台灣護照入境阿曼係免簽證，惟在阿曼之食宿與交通費用請申請人自行負擔

駐杜拜辦事處強調，自阿曼僅能經由第三地轉機回台，無直飛班機，敬請預先訂妥機票與住宿，並確認護照效期於搭機返回台灣時有超過6個月。

針對目前阿聯商業營運航班狀況，駐杜拜辦事處說明，3月4日（星期三）凌晨3時40分阿聯酋航空第EK366號班機順利起飛返台。依照阿聯領空開放情形及阿聯酋航空等陸續之有限開放部分航班，倘情勢未升高變嚴重，3月5日、6日、7日及接下來數日預期將有數班阿聯酋航空自杜拜直飛台灣之班機（每天1至2班）。

針對乘車資訊，駐杜拜辦事處表示，請有意願以陸路方式離開阿聯者，於2026年3月5日阿聯時間下午5點前(台灣時間晚上9點前）填寫此表單。預計啟程日為2026年3月6日（星期五）上午10時（杜拜及阿布達比分車同時出發）。至於杜拜與阿布達比上車地點將另行通知。

外交部官網也已設立「外交部因應中東情勢服務專區（隨時更新）」，提供國人最新訊息與相關聯絡資訊。

網購「4隱形毒物」：恐增罹癌風險

關鍵字：

以色列伊朗中東衝突外交部台灣駐杜拜辦事處

