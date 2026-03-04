國際婦女節前夕座談　侯友宜肯定女性公共參與力量

▲國際婦女節將至，新北市政府4日以「女性公共參與，讓新北更有力」為題舉行座談。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國際婦女節將至，新北市政府今（4日）以「女性公共參與，讓新北更有力」為題舉行座談會。市長侯友宜表示，公共事務的推動需要多元觀點與專業投入，感謝各領域女性長期深耕社會，也期待有更多人持續投入公共參與，共同為城市發展注入穩定而長遠的力量。

侯友宜表示，女性在不同領域持續展現專業與行動力，對社會帶來正向影響。他在座談中聽取多位女性代表分享經驗，包括創辦台灣心輔犬培育團隊的陳奕君、長期深耕地方防災工作的三峽區有木里里長胡幸姍、投入產後到宅服務的洪華聆，以及新北青農聯誼會副會長陳韻竹。四人分別在心理健康、防災治理、農業發展與家庭支持服務等領域努力耕耘，回應社會需求，也為公共事務帶來不同視角與動能。

侯友宜感謝各領域女性長期深耕社會，也期盼有更多人持續參與，共同讓城市前行。

侯友宜指出，目前新北市府女性首長占比約33%，女性主管比例亦接近五成，顯示女性在決策與行政體系中的影響力持續提升。市府也持續優化支持措施，包括整建婦女服務中心空間、導入專業團隊進駐營運，同時推動職涯發展與專業培訓等方案，打造更友善的公共參與環境。

新北市社會局表示，配合國際婦女節，3月份各局處也規劃多項相關活動與服務，包括運動體驗課程、圖書館主題書展與影展，以及女性專業培力課程等，透過多元形式呈現女性在不同領域的貢獻與成果，鼓勵更多人參與公共事務，為城市發展帶來更多可能。