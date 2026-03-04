新北建構韌性消保網　侯友宜：打造安心消費環境

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（4日）召開市政會議，由法制局以「韌性消保網 讓安心在變動中延續」為題進行專題報告。市長侯友宜表示，消費爭議處理的關鍵在於建立韌性治理基礎，無論是定型化契約規範、公共意外責任險釐清，或透過教育宣導提升消費者意識，皆以「預防重於補救」為核心原則，期盼打造安全的消費環境，讓市民在食、衣、住、行、育、樂各面向都能安心。

侯友宜指出，新北市每年平均受理約1萬5,000件消費爭議案件，隨著產業與消費型態快速變化，爭議類型也持續轉變。近年除外送平台、線上遊戲及健身產業等案件量較多外，也逐漸出現AI協助購物及跨境消費等新興消費模式。他要求市府團隊針對高風險產業加強源頭管理與風險預警，並借鏡國際經驗，提前部署相關防範措施，確保制度與時俱進，降低消費爭議發生率。

侯友宜表示，法制局整合跨局處資源，從「織網、固網、擴網」三大面向著手，建立事前預防、事中監督及事後救濟的完整消費者保護機制。透過制度建構與跨機關合作，強化消費保護網絡，提升整體治理韌性。

侯友宜強調，新北市已建立消費糾紛「一定有人管」的跨局處協作機制，當重大消費爭議或突發事件發生時，可即時啟動通報與應變作為，並透過消費者保護推動會報整合各機關資源，協助民眾處理相關糾紛。

此外，市府也持續辦理定型化契約查核、聯合稽查、消費資訊揭露及各類教育宣導活動，提升民眾風險意識與自我保護能力，同時結合民間專業力量提供法律服務，共同守護市民消費權益。