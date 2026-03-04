　
地方 地方焦點

青農崛起！　番路農會農民節表揚24位傑出新星

▲▼ 番路農會培育青農見成果　農民節表揚 24 位產業新星 。（圖／番路鄉農會提供）

▲▼ 番路農會表揚 24 位產業新星。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

 番路鄉農會長期深耕青年農民培育，建立從生產技術、品質管理到品牌行銷的完整輔導體系。隨著青農實力提升，番路農業在全國賽事中屢傳捷報。為肯定農民辛勞並見證世代接棒，番路鄉農會於農民節慶祝活動中，公開表揚 24 位在小果番茄、阿里山高山茶及精品咖啡領域表現優異的青年農民，展現地方產業升級的強勁動能。

▲▼ 番路農會培育青農見成果　農民節表揚 24 位產業新星 。（圖／番路鄉農會提供）

本次受獎青農橫跨番路三大指標產業。其中，設施小果番茄連續兩年奪得全國健康優質評鑑亞軍；紅茶製茶技術競賽更由番路茶農包辦冠、亞軍。此外，隙頂精品咖啡在農會媒合下，已成功開拓日本市場。

番路鄉農會理事長黃瓊賢指出，農會長期支持青年返鄉，透過技術輔導與產銷整合，讓農民能安心發展自有品牌。這 24 位青農脫穎而出，不僅是個人努力，更象徵番路農業已成功建立從生產到銷售的一體化體系。

▲▼ 番路農會培育青農見成果　農民節表揚 24 位產業新星 。（圖／番路鄉農會提供）

立法委員蔡易餘表示，番路柿子透過加工技術提升了產品附加價值與價格競爭力；立法委員陳冠廷則強調，番路作為阿里山門戶，多元的農產伴手禮已成為遊客認識地方文化的重要媒介。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜也期待，透過燈會等大型活動，能讓更多民眾看見嘉義農業的魅力。

▲▼ 番路農會培育青農見成果　農民節表揚 24 位產業新星 。（圖／番路鄉農會提供）

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，農會整體營運體質穩健，業務量已從 6,200 萬元翻倍成長至 1 億 1,900 萬元，金融業務存放比亦大幅提升。目前農產加工年產值突破 6,000 萬元，每年吸引超過 10 萬人次到訪，並創造 50 個在地就業機會。

▲▼ 番路農會培育青農見成果　農民節表揚 24 位產業新星 。（圖／番路鄉農會提供）

未來，農會將推進「食品加工廠興建計畫」與冷鏈物流建設，提升加工量能並標準化品質。趙幸芳強調，24 位青農站上舞台，象徵番路農業世代交替逐步完成，農會將持續作為堅實後盾，助優質農產走向國際。

番路農會青農培育農民節阿里山茶精品咖啡

