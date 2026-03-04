借書把綠意帶回家！新北市圖推「植想閱讀」借書送植栽

▲綠色書香溫暖身心靈！植樹節到新北市圖借書，植栽免費帶回家。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接3月12日植樹節，新北市立圖書館特別於三重五常、石碇、坪林、深坑與新店分館推出「『植』想閱讀」系列活動，透過主題書展、綠色手作、植物療癒講座等多元活動，邀請民眾從閱讀與生活中探索植物的魅力。3月7日至3月31日期間，只要到館借書，即可獲得植栽或植物書籤，讓閱讀也能為生活增添一抹綠意。

新北市立圖書館表示，植物不僅能綠化環境、妝點生活空間，也具有淨化空氣與舒緩情緒的效果，是貼近日常的自然療癒力量。春暖花開的3月，圖書館特別規劃「植想閱讀」活動，希望透過閱讀與實作體驗，讓民眾更認識植物之美，在綠意之中找到身心靈的放鬆與療癒。

館長吳佳珊指出，臺灣原生植物多元且具有獨特性，坪林、石碇與深坑一帶更擁有豐富的原生植物生態。活動期間將透過手作與繪畫課程帶領民眾認識植物，例如3月7日深坑分館推出「一筆一葉・掌心花園植物繪」，3月14日石碇與坪林分館舉辦「在地原生・掌心花園」，帶大家認識蕨類植物並動手製作掌心花園，感受自然之美。

此外，三重五常與新店分館也規劃多場結合園藝與創作的綠色手作活動，包括3月7日三重五常分館「灰熊厲害幸運木」、3月14日「療癒箱庭」、「立體框植」及「半水耕大岩桐」，以及新店分館「讓愛發芽－植栽手作」，3月21日三重五常分館「半水耕『大岩桐』」透過盆栽種植、植物繪畫與立體植栽創作，讓植物融入日常生活，體驗不同的「植感」樂趣。

各館亦同步推出「深植人心」主題書展，精選居家植栽、園藝栽培與原生植物等相關書籍，邀請民眾走進綠意閱讀世界，從書中認識植物、感受自然療癒。圖書館表示，3月7日至3月31日還推出「植想陪伴你」借閱活動，只要借書即可免費獲得植栽或植物書籤，歡迎民眾一起透過閱讀與綠意迎接植樹節。更多活動資訊可至「新北市立圖書館」官網查詢。