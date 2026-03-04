台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服　盧秀燕：邁向智慧城市的關鍵一步

▲台中市邁向智慧城市，數位發展局攜手群聯電子打造落地型AI客服。（圖／台中市數位發展局）



記者陳弘修／綜合報導

公私協力拚AI！台中市政府數位發展局4日與記憶體大廠群聯電子簽署AI應用合作備忘錄（MOU），台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成共同見證，宣示攜手把前瞻AI技術導入市政治理，首波重點鎖定研考會1999客服系統升級，協助真人客服快速判斷與處理案件，打造全台首個縣市政府「落地型」AI客服應用。盧秀燕強調，「AI力就是台中領先的戰鬥力」，這不只是合作儀式，而是台中邁向AI智慧城市的關鍵一步。

盧秀燕表示，打造智慧城市不是口號，而是進行式。兩年前市府成立全國首個數位治理專責單位，全面推動市政數位化，從服務流程到城市管理持續升級。例如，中台灣燈會導入夜間語音導覽，協助民眾逛燈區更便利；台中購物節APP導入智慧化兌獎機制，簡化紙本與人工流程；建置智慧電桿強化交通違規科技執法；疫苗預約與查詢也整合至「台中通」平台，讓施打時間、地點與疫苗資訊一站式掌握。

她進一步指出，台灣高科技產業實力雄厚，企業擁有技術與人才，政府則有場域與需求，雙方若能對接，將加速創新落地。群聯從推出全球首款隨身碟打響名號，到成為NVIDIA全球戰略夥伴之一，並躋身全球記憶儲存控制晶片領導廠商，此次合作正是公私強強聯手，把最先進AI能量帶進市府團隊，提升城市競爭優勢。

▲台中市長盧秀燕。

▲群聯電子創辦人潘健成。

群聯電子創辦人潘健成表示，AI的核心價值在於解決真實問題、創造效率。此次與市府合作，將以群聯自研AI與高速儲存技術為基礎，優化1999市民專線與多項市政服務流程，透過智慧輔助機制，減輕第一線人員負擔，同時提升回應品質與速度。所有資料將採「地端運算」架構，確保資訊不外流，守護市民隱私與資料主權。

台中市數位發展局長林谷隆說明，此次MOU首波重點鎖定研考會1999客服系統升級，導入專利AI模型，提供即時回覆建議，協助真人客服快速判斷與處理案件，打造全台首個縣市政府「落地型」AI客服應用。未來也將逐步擴展至更多市政場域，讓AI成為市府最有力的後盾。

這場簽署合作備忘錄的活動現場，也有相當多的產官學研代表到場見證，包括立委、市議員與市府團隊首長；學界則有中部多所大學校長與代表與會交流；資訊與資安相關公協會亦派員參與。產業界方面，台灣微軟、Cisco、Broadcom等科技企業均到場共襄盛舉，展現中台灣在AI與智慧治理領域的集結能量。

台中市政府也強調，隨著AI技術加速演進，將持續以開放態度結合民間創新資源，從治理效率到公共服務全面升級，讓智慧科技真正走進市民生活。

▲台中市長盧秀燕、數位發展局長林谷隆、群聯創辦人潘健成在簽訂AI合作備忘錄後合影留念。