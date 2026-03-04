　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

▲▼ 嘉義社規師點亮 2026 台灣燈會！「藍腹鷴故事劇場」集結百人共創震撼登場 。（圖／翻攝許芳瑜臉書）

▲嘉義社規師點亮 2026 台灣燈會！「藍腹鷴故事劇場」集結百人共創震撼登場 。（圖／翻攝許芳瑜臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著 2026 台灣燈會在嘉義隆重登場，位於太子大道的「社規師燈區」成為今年最具深度與溫度的亮點。由嘉義縣政府綜合規劃處指導、社團法人嘉義縣果然社區活力協進會帶領，數百位在地社區規劃師與專業藝術團隊歷經數月高壓籌備，成功解鎖首次「大型共創燈組」任務，以作品「藍腹鷴故事劇場」與「嵐賦閑客家手作區」，向全台灣展現嘉義社區由下而上的生命力。

本次核心作品「藍腹鷴故事劇場」由知名策展人黃韋維領軍，打破以往單一藝術家創作的模式，將嘉義縣「山、海、平原」三區的社規師與居民緊密連結。這座巨大的藍腹鷴裝置，其外覆竹編是由數十位社區夥伴親手採集漂流竹並編織而成，每一根竹條都承載著地方的情感與汗水。

除了震撼的視覺結構，現場更結合了「嵐賦閑客家手作區」，展示由多位社區學員共同染製的客家染布，並搭配雷射雕刻竹筒燈與語音導覽，讓燈組不僅僅是發光的物件，更是一場融合工藝、聲音與地景詩的沉浸式體驗。

為了表彰這群深耕基層的幕後英雄，嘉義縣長翁章梁將於明（5）日下午三點，親自前往太子大道第一島區（藍腹鷴作品前），為 114 年度新科社規師進行授證，並頒發證書予回訓的學長姐。

計畫主持人許芳瑜表示，社規師們過去多在各自社區營造光環境，這次首度聯手挑戰大型燈會任務，過程充滿挑戰與艱辛，但最終解鎖成就的「酸甜苦辣」也特別深刻。這道風景不僅代表了社規師的專業進階，更是嘉義縣跨區域協作的最好證明。

2026 台灣燈會不僅有科技美學，更有屬於嘉義土地的純粹感動。誠摯邀請全台民眾親臨現場，在藍腹鷴優雅的身影下，感受這群社規師如何用雙手點亮家鄉，共同見證這場意義深長的藝術盛會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」給美國中央情報局
蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2
張政禹到日本了！　接通知嚇一跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

青農崛起！　番路農會農民節表揚24位傑出新星

南投全縣16處量測站+五合一設備+LINE服務　助健康即時掌握不漏接

植樹月到！林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

肉圓太香？金門警車疑為買晚餐「逆向違停」

新北五股成州身障日照中心啟用　劉和然：打造友善共融城市

國際婦女節前夕座談　侯友宜肯定女性公共參與力量

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服　盧秀燕：邁向智慧城市的關鍵一步

新北建構韌性消保網　侯友宜：打造安心消費環境

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

青農崛起！　番路農會農民節表揚24位傑出新星

南投全縣16處量測站+五合一設備+LINE服務　助健康即時掌握不漏接

植樹月到！林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

肉圓太香？金門警車疑為買晚餐「逆向違停」

新北五股成州身障日照中心啟用　劉和然：打造友善共融城市

國際婦女節前夕座談　侯友宜肯定女性公共參與力量

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服　盧秀燕：邁向智慧城市的關鍵一步

新北建構韌性消保網　侯友宜：打造安心消費環境

Volvo啟動「史上最大規模OTA線上更新」！全球250萬車主免費升級

楊謹華任電波大使談「減法哲學」　喊話女生：醫美別做滿！

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」CIA求談判！以軍預告再轟2週

比加油還快！比亞迪「最新電動車閃充站」曝光　充5分鐘能跑400KM

改編「死亡一條街」真實命案！　《死亡賭局》春風、黃奇斌捲入上億殺機

青農崛起！　番路農會農民節表揚24位傑出新星

南投全縣16處量測站+五合一設備+LINE服務　助健康即時掌握不漏接

植樹月到！林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

【心理準備0分】寶寶人生第一站說來就來！爸媽當場嚇到石化XD

地方熱門新聞

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

山城慶元宵備百人米粉燒酒雞

台灣燈會開燈　拉高維安層級

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

金門警車知法犯法「逆向違停」

老翁止痛藥吃太多險失智！

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

機捷3/10起新增三站進出自行車

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

獨居老翁地震受困一整夜南警破門救援挽回一命

更多熱門

相關新聞

守護海洋　8米巨型鯨魚戰艦現身台灣燈會

守護海洋　8米巨型鯨魚戰艦現身台灣燈會

2026台灣燈會在嘉義太保盛大登場，其中由嘉義縣環境保護局精心規劃的「永續海洋燈區」，憑藉強烈的視覺衝擊與深層的環保意涵，成為今年燈會最受親子遊客矚目的打卡熱點。8米高的巨型「鯨魚戰艦」於空中霸氣領航，搭配絢麗的雷射聲光秀，成功將嘉義沿海的守護力量轉化為震撼人心的藝術展演。

台灣燈會嘉義璀璨開幕　主燈「世界的阿里山」亮相

台灣燈會嘉義璀璨開幕　主燈「世界的阿里山」亮相

河豚坐鎮　嘉義燈會危險垃圾變藝術防禦刺

河豚坐鎮　嘉義燈會危險垃圾變藝術防禦刺

台灣燈會「瑪利歐特區」點亮全球玩家夢想！

台灣燈會「瑪利歐特區」點亮全球玩家夢想！

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

關鍵字：

嘉義燈會藍腹鷴社區規劃藝術裝置手作工藝

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

沈玉琳走過鬼門關！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面