百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

▲嘉義社規師點亮 2026 台灣燈會！「藍腹鷴故事劇場」集結百人共創震撼登場 。（圖／翻攝許芳瑜臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著 2026 台灣燈會在嘉義隆重登場，位於太子大道的「社規師燈區」成為今年最具深度與溫度的亮點。由嘉義縣政府綜合規劃處指導、社團法人嘉義縣果然社區活力協進會帶領，數百位在地社區規劃師與專業藝術團隊歷經數月高壓籌備，成功解鎖首次「大型共創燈組」任務，以作品「藍腹鷴故事劇場」與「嵐賦閑客家手作區」，向全台灣展現嘉義社區由下而上的生命力。

本次核心作品「藍腹鷴故事劇場」由知名策展人黃韋維領軍，打破以往單一藝術家創作的模式，將嘉義縣「山、海、平原」三區的社規師與居民緊密連結。這座巨大的藍腹鷴裝置，其外覆竹編是由數十位社區夥伴親手採集漂流竹並編織而成，每一根竹條都承載著地方的情感與汗水。

除了震撼的視覺結構，現場更結合了「嵐賦閑客家手作區」，展示由多位社區學員共同染製的客家染布，並搭配雷射雕刻竹筒燈與語音導覽，讓燈組不僅僅是發光的物件，更是一場融合工藝、聲音與地景詩的沉浸式體驗。

為了表彰這群深耕基層的幕後英雄，嘉義縣長翁章梁將於明（5）日下午三點，親自前往太子大道第一島區（藍腹鷴作品前），為 114 年度新科社規師進行授證，並頒發證書予回訓的學長姐。

計畫主持人許芳瑜表示，社規師們過去多在各自社區營造光環境，這次首度聯手挑戰大型燈會任務，過程充滿挑戰與艱辛，但最終解鎖成就的「酸甜苦辣」也特別深刻。這道風景不僅代表了社規師的專業進階，更是嘉義縣跨區域協作的最好證明。

2026 台灣燈會不僅有科技美學，更有屬於嘉義土地的純粹感動。誠摯邀請全台民眾親臨現場，在藍腹鷴優雅的身影下，感受這群社規師如何用雙手點亮家鄉，共同見證這場意義深長的藝術盛會。