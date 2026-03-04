　
杜拜飛彈3死！萬名網紅「複製貼上」讚安全　英媒：說錯話恐遣返

▲▼位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）

▲位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

伊朗飛彈與自殺式無人機連日襲擾中東局勢，阿拉伯聯合大公國（UAE）大城杜拜也遭波及。不過，英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）披露，當地社群平台卻湧現大量國際網紅齊聲讚揚杜拜是「世界上最安全的地方」，形成強烈反差。報導直指，在華麗公關形象背後，阿聯政府對不同聲音的打壓相當強硬，甚至可能動用遣返、重罰或監禁手段。

官方警告：轉傳攻擊畫面恐觸法

杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）在首波攻擊發生數小時內便發文，指網路流傳的是「過往火災舊照」，警告任何發布或轉傳相關內容者將面臨法律行動。據稱，部分無人機或殘骸曾造成朱美拉棕櫚島費爾蒙飯店（Fairmont The Palm）受損，甚至一度傳出地標帆船飯店「帆船酒店」起火畫面，但官方強調多為錯誤或過時影像。

根據阿聯法律，批評或侮辱政府、散布「謠言」、損害國家形象者，最高可處20萬英鎊（約新台幣845萬元）罰款、5年徒刑，甚至遭遣返。在言論自由高度受限、司法制度不透明的環境下，這類警告被普遍視為極具威嚇效果。

▲▼杜拜五星飯店遭襲釀大火 。（圖／翻攝Ｘ）

▲杜拜五星飯店遭襲釀大火 。（圖／翻攝Ｘ）

匿名網紅：大家都怕被遣返

一名不具名網紅向《每日郵報》坦言，「大家都害怕發聲，擔心被遣返或失去房產。」她透露，許多擁有龐大粉絲的創作者與名人，被明確要求在社群平台呈現「一切如常」的形象，不得散播恐慌。

另有旅客表示，連日聽見遠方爆炸聲，卻鮮少見媒體報導，「我們究竟還有多少不知道的事？」她更回憶，曾想拍攝路面被無人機殘骸砸出的坑洞，卻被當地居民低聲提醒，「妳不會想惹麻煩。」

名人齊聲讚安全　口徑驚人一致

多名英國與歐洲名人近期紛紛發文強調杜拜「依然安全」。英國名媛佩特拉・埃克萊斯頓（Petra Ecclestone）在Instagram寫下，「這就是安全的感覺，這就是韌性，這就是阿聯。」並稱外界多次等著看杜拜崩潰，「但它沒有。」

英國實境秀《誰是接班人》（The Apprentice）前參賽者路易莎・齊斯曼（Luisa Zissman）則形容杜拜為「世界上最安全的國家」，強調對政府攔截飛彈的能力充滿信心。德國、俄羅斯等地網紅也發布幾乎相同格式的影片，畫面搭配杜拜統治者穆罕默德・本・拉希德・阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）及其子哈姆丹王儲（Crown Prince Hamdan）的影像，並附上類似台詞，「不，我不害怕，因為我知道誰在保護我們。」

部分影片甚至關閉留言功能；在少數開放留言的貼文下，有網友質疑，「為何大家說法都一樣？拿了多少錢？」

5萬網紅與「黃金簽證」計畫

報導指出，目前估計有超過5萬名國際網紅長期居住杜拜。當地透過名為「Creators HQ」的計畫，提供創業輔導與稅務優惠，對高影響力創作者更核發可續期10年的「黃金簽證」，吸引其攜家帶眷定居。

外界認為，這場「資訊戰」仰賴的不是防空飛彈，而是龐大的社群影響力。英國播客節目《The Rest is Entertainment》主持人直言，連串攻擊「掀翻了杜拜安全神話」，因為這座城市長期以「奢華且安全」作為核心賣點，如今卻面臨前所未有的質疑。

儘管官方公布，自伊朗發動攻擊以來，186枚彈道飛彈僅1枚落入境內，多數遭攔截；無人機則有部分突破防線，並造成3人死亡、68人輕傷，但相關傷者幾乎未在媒體曝光。城市街頭表面依舊平靜，飯店與海灘人潮未散，只是部分航班混亂、英國旅客急於離境。

03/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／戰火升級！　美潛艦首度擊沉伊朗軍艦
快訊／被打國家再+1　土耳其證實：擊落伊朗彈道飛彈
快訊／許維恩罹癌「切除雙乳」首發聲
快訊／太子集團9在押被告全交保！
班機起飛半小時突失壓！　緊急返航
網購「4隱形毒物」：恐增罹癌風險

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

杜拜無人機襲擊伊朗飛彈網紅言論審查

