　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

▲▼西門,西門町,商圈,萬年大樓,中華路。（示意圖／ETtoday資料照）

▲韓國遊客到台灣遊玩，卻疑似在伴手禮店遇到坑殺事件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

一名韓國觀光客日前到台灣遊玩，事後卻控在北市西門町的伴手禮店遭到坑殺，事件在網路上掀起極大討論。台北市府商業處4日會同法務局消保官、警察局前往稽查，並未發現標價與收費不符的情況。

控結帳多收500元　欲退貨遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名觀光客在Threads上控訴，當時到該伴手禮店消費，購買了5盒牛軋餅、3盒巧克力，結帳時被多收500元。雖然提出質疑後，店家有將該500元的款項取消，不過他覺得總金額太貴想退貨，卻被店家拒絕。

抽查10項商品　未見標價與POS不符

事件在網路上發酵後，台北市政府商業處4日會同法務局消保官、警察局人員前往稽查。經過現場抽檢10樣商品，並未發現店內標示價格與POS系統售價不符的情況。

▼韓國遊客控伴手禮店坑殺，北市府稽查結果出爐。（AI協作圖／記者柯振中製作，經編輯審核）

▲▼韓國遊客控伴手禮店坑殺，北市府稽查結果出爐。（AI協作圖／記者柯振中製作，經編輯審核）

「售出不退換」告示遭要求改善

不過，在稽查的過程中，法務局人員發現業者有張貼「商品售出概不退換」的告示。消保官指出，若是商品有瑕疵，業者仍須負起擔保責任，相關文字告示已侵害消費者的權益，當即要求改善。

市府提醒業者遵守消保規定

法務局提醒，業者應確實遵守消費者保護相關規定，避免因為標示、交易糾紛等狀況，影響消費者權益及觀光形象。

業者道歉澄清　非惡意坑人

根據《三立新聞網》的報導，事件炎上以後，業者也緊急道歉，並澄清是店員結帳時的疏失，不小心多刷500元的茶葉，並非故意要坑人。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
為看中華隊拚了！正在上課「靠1招緊盯賽事」　萬人驚：太有才了
罕見！花蓮外海驚現「死亡巨鯨」
以為切完就沒事！他7年沒回診　醫一照驚見「無數腫瘤佔滿肝臟」
太子集團操盤手求交保願出150萬　法官狐疑問他：台幣還是美金
李洋親赴行天宮為WBC中華隊祈福！　親飛東京熱血應援

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他好奇馬路「4S方格」有什麼用　釣出內行人解答

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

「愛愛真的會瘦」過來人3天激戰20次：瘦了5kg！最燃脂姿勢曝光

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

超多人愛喝！手搖飲「1名稱超混亂」　全場崩潰：一口被苦死

滯留杜拜275台人搭阿聯酋返台　觀光署接機送平安酥

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

明天回溫降雨趨緩　周末又有冷空氣北東濕答答

驚蟄=啟動鍵！晨拍、打小蟲...3招開運　生肖虎馬狗迎轉機

東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚：起雞皮疙瘩了

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

他好奇馬路「4S方格」有什麼用　釣出內行人解答

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

「愛愛真的會瘦」過來人3天激戰20次：瘦了5kg！最燃脂姿勢曝光

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

超多人愛喝！手搖飲「1名稱超混亂」　全場崩潰：一口被苦死

滯留杜拜275台人搭阿聯酋返台　觀光署接機送平安酥

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

明天回溫降雨趨緩　周末又有冷空氣北東濕答答

驚蟄=啟動鍵！晨拍、打小蟲...3招開運　生肖虎馬狗迎轉機

東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚：起雞皮疙瘩了

杜拜飛彈3死！萬名網紅「複製貼上」讚安全　英媒：說錯話恐遣返

他好奇馬路「4S方格」有什麼用　釣出內行人解答

「沒聲音了…」夫睡一半臉黑像茄子嚇哭妻　醫驚：血氧55%慢性窒息

卓榮泰不副署黨產條例、助理費等3修正案　藍轟：因好惡選擇性執法

借書把綠意帶回家！新北市圖推「植想閱讀」借書送植栽

鄭麗君主持穩定物價會議！油價雙緩漲　全年CPI上漲率控制2%內

網壇球后被「鴿子蛋」巨鑽套牢了　情定巴西企業家

王陽明車聚遭開53件違規惹議　玖壹壹春風出手「督促開導」：他懂事了

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事　曝她想回歸笑喊：再出遊

【全家都憋不住啦】兒子被罰站「突炸2聲響屁」爸媽一旁憋笑

生活熱門新聞

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

衝東京巨蛋！場外巨幅旗幟「沒有中華隊」　真相曝光

更多熱門

相關新聞

談新北布局　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

談新北布局　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

台北市副市長李四川已向台北市長蔣萬安請辭，將投入新北市長選舉。李四川今（4日）出席新北市婦女會新春團拜，並在致詞時以台語俗諺「大隻雞慢啼」形容自己布局節奏，強調做事要把基礎打穩，還笑說這幾天「被打得很慘」，但大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。

228悲劇不該發生　蔣萬安：身為台灣人全力為台灣的自由民主奮鬥

228悲劇不該發生　蔣萬安：身為台灣人全力為台灣的自由民主奮鬥

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

北市育兒減工時怎麼申請？　15大QA一次看

北市育兒減工時怎麼申請？　15大QA一次看

關鍵字：

韓國遊客伴手禮店坑殺事件台北市消費者權益

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

沈玉琳走過鬼門關！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面