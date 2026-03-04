西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

▲韓國遊客到台灣遊玩，卻疑似在伴手禮店遇到坑殺事件。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

一名韓國觀光客日前到台灣遊玩，事後卻控在北市西門町的伴手禮店遭到坑殺，事件在網路上掀起極大討論。台北市府商業處4日會同法務局消保官、警察局前往稽查，並未發現標價與收費不符的情況。

控結帳多收500元 欲退貨遭拒

這名觀光客在Threads上控訴，當時到該伴手禮店消費，購買了5盒牛軋餅、3盒巧克力，結帳時被多收500元。雖然提出質疑後，店家有將該500元的款項取消，不過他覺得總金額太貴想退貨，卻被店家拒絕。

抽查10項商品 未見標價與POS不符

事件在網路上發酵後，台北市政府商業處4日會同法務局消保官、警察局人員前往稽查。經過現場抽檢10樣商品，並未發現店內標示價格與POS系統售價不符的情況。

▼韓國遊客控伴手禮店坑殺，北市府稽查結果出爐。（AI協作圖／記者柯振中製作，經編輯審核）



「售出不退換」告示遭要求改善

不過，在稽查的過程中，法務局人員發現業者有張貼「商品售出概不退換」的告示。消保官指出，若是商品有瑕疵，業者仍須負起擔保責任，相關文字告示已侵害消費者的權益，當即要求改善。

市府提醒業者遵守消保規定

法務局提醒，業者應確實遵守消費者保護相關規定，避免因為標示、交易糾紛等狀況，影響消費者權益及觀光形象。

業者道歉澄清 非惡意坑人

根據《三立新聞網》的報導，事件炎上以後，業者也緊急道歉，並澄清是店員結帳時的疏失，不小心多刷500元的茶葉，並非故意要坑人。