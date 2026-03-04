打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

▲第四屆臺灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞即起於暨大展出。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春櫻持續盛開中，第四屆「臺灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞」今年首度攜手國立暨南國際大學櫻花季擴大舉辦、即日起於該校展出，結合雨林植物展覽、競賽與藝術創作，打造自然、生態與美學一體的春日盛會。

活動承辦單位可可金鞋蘭場今天舉辦活動記者會，由主持人賴美月介紹今年活動主題，埔里鎮長廖志城及多位來賓也到場致意。

賴美月表示，埔里擁有得天獨厚的自然環境與氣候條件，適合各類熱帶與觀葉植物的培育與發展；本屆延續雨林植物競賽的專業精神，並融入藝術策展概念，以「植物 × 畫作 × 藝術對話」為核心概念，跳脫以往單純展示形式，邀請觀眾在櫻花紛飛的暨大校園中，欣賞熱帶雨林植物的姿態之美、感受植物的療癒能量，同時透過畫作與藝術創作，看見植物所延伸出的情感與想像、體會植物如何成為藝術創作的靈感來源。

可可金鞋蘭場執行長陳淑英表示，今年特別聚焦台灣本地與亞洲優秀植物培育者與藝術創作者，希望藉由跨界合作，讓更多人看見台灣在雨林植物與觀葉植物領域的專業實力與美學深度；另過與暨大櫻花季的結合，讓一般民眾、親子與年輕族群都能輕鬆參與，未來也期盼讓埔里在「蘭花王國」美名之外，逐步發展出屬於台灣的「雨林植物美學基地」。

廖志城致詞時對本次表示肯定，認為活動結合暨大櫻花季，不僅提升整體觀光吸引力，也讓更多民眾透過藝術與植物重新認識埔里，進一步帶動地方經濟與文化交流。