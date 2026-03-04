　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

▲第四屆臺灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞即起於暨大展出。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲第四屆臺灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞即起於暨大展出。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春櫻持續盛開中，第四屆「臺灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞」今年首度攜手國立暨南國際大學櫻花季擴大舉辦、即日起於該校展出，結合雨林植物展覽、競賽與藝術創作，打造自然、生態與美學一體的春日盛會。

活動承辦單位可可金鞋蘭場今天舉辦活動記者會，由主持人賴美月介紹今年活動主題，埔里鎮長廖志城及多位來賓也到場致意。

▲第四屆臺灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞 × 暨大櫻花季，讓植物走入畫中、藝術走進雨林。（圖／埔里鎮公所提供）

▲第四屆臺灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞 × 暨大櫻花季，讓植物走入畫中、藝術走進雨林。（圖／埔里鎮公所提供）

賴美月表示，埔里擁有得天獨厚的自然環境與氣候條件，適合各類熱帶與觀葉植物的培育與發展；本屆延續雨林植物競賽的專業精神，並融入藝術策展概念，以「植物 × 畫作 × 藝術對話」為核心概念，跳脫以往單純展示形式，邀請觀眾在櫻花紛飛的暨大校園中，欣賞熱帶雨林植物的姿態之美、感受植物的療癒能量，同時透過畫作與藝術創作，看見植物所延伸出的情感與想像、體會植物如何成為藝術創作的靈感來源。

▲第四屆臺灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞 × 暨大櫻花季，讓植物走入畫中、藝術走進雨林。（圖／埔里鎮公所提供）

▲第四屆臺灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞 × 暨大櫻花季，讓植物走入畫中、藝術走進雨林。（圖／埔里鎮公所提供）

可可金鞋蘭場執行長陳淑英表示，今年特別聚焦台灣本地與亞洲優秀植物培育者與藝術創作者，希望藉由跨界合作，讓更多人看見台灣在雨林植物與觀葉植物領域的專業實力與美學深度；另過與暨大櫻花季的結合，讓一般民眾、親子與年輕族群都能輕鬆參與，未來也期盼讓埔里在「蘭花王國」美名之外，逐步發展出屬於台灣的「雨林植物美學基地」。

廖志城致詞時對本次表示肯定，認為活動結合暨大櫻花季，不僅提升整體觀光吸引力，也讓更多民眾透過藝術與植物重新認識埔里，進一步帶動地方經濟與文化交流。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紐時爆：伊朗曾「祕密傳話」給美國中央情報局
蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相！4色可選、售價不到2
張政禹到日本了！　接通知嚇一跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

青農崛起！　番路農會農民節表揚24位傑出新星

南投全縣16處量測站+五合一設備+LINE服務　助健康即時掌握不漏接

植樹月到！林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

肉圓太香？金門警車疑為買晚餐「逆向違停」

新北五股成州身障日照中心啟用　劉和然：打造友善共融城市

國際婦女節前夕座談　侯友宜肯定女性公共參與力量

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服　盧秀燕：邁向智慧城市的關鍵一步

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

撞擊畫面曝光！國道小轎車遭2大車夾成鐵餅男駕駛不治 肇事物流聯結車黑歷史被挖

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

聯結車、賓士夾縫過不去！嘉義女騎士遭輾斃　血肉模糊慘死

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

青農崛起！　番路農會農民節表揚24位傑出新星

南投全縣16處量測站+五合一設備+LINE服務　助健康即時掌握不漏接

植樹月到！林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

肉圓太香？金門警車疑為買晚餐「逆向違停」

新北五股成州身障日照中心啟用　劉和然：打造友善共融城市

國際婦女節前夕座談　侯友宜肯定女性公共參與力量

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服　盧秀燕：邁向智慧城市的關鍵一步

AV女優逛迪士尼被認出！排隊男大喊「拍片的」讓她氣炸

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

伊朗最新型軍艦！美軍擊沉德納號　找到87具遺體

蘋果春季新品選購攻略！Macbook Neo、Air、Pro規格比較一表看

請1員工一年平均要105萬　486先生曝公司困境：只能硬撐

總獎金200萬助攻女性創業　渣打陪跑「幫」資金與人脈

MLB再爆藥檢爭議！羅哈斯恐禁賽80場　多明尼加先移除經典賽名單

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

盧比歐「Unleash Chiang」解密　艾森豪下令「第七艦隊不再為保護中共而部署」

起底哈米尼接班人！伊朗「二皇子」握數十億資產　曾赴英治陽痿

張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」

地方熱門新聞

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

金門警車知法犯法「逆向違停」

暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服

番路農會農民節表揚24位傑出青農

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

南投縣打造16處量測站+五合一設備+LINE服務健康平台

林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

新北五股成州身障日照中心啟用　劉和然：打造友善共融城市

獨居老翁地震受困一整夜南警破門救援挽回一命

從過年到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人

解決AI資安風險　台日業者簽MOU打造「eSIM身分錢包」

國際婦女節前夕座談　侯友宜肯定女性公共參與力量

更多熱門

相關新聞

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

7-ELEVEN 年度音樂活動「2026高雄櫻花季」將於3月13日至3月15日登場，今年打造高達8公尺的「櫻王」櫻花樹，搭配粉色櫻花裝置與拍照場景。此外全台7200間門市同步響應，即日起至3月底推出「櫻花主題專案架」，集結超過60款粉色商品。

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

暨大緬甸特輔班114學年度上路

暨大緬甸特輔班114學年度上路

暨大鏟子超人熊亮心獲行政院長卓榮泰表揚

暨大鏟子超人熊亮心獲行政院長卓榮泰表揚

暨大勇創大專女壘聯賽6連霸偉業

暨大勇創大專女壘聯賽6連霸偉業

關鍵字：

熱帶雨林觀葉植物暨大櫻花季

讀者迴響

熱門新聞

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

張政禹到日本了！接通知嚇一跳

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

夫睡一半「臉黑像茄子」嚇哭妻！醫驚：血氧55%正慢性窒息

蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面