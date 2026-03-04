　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太子集團操盤手求交保願出150萬　法官狐疑問他：台幣還是美金

▲▼ 太子集團跨國詐騙洗錢案被告王昱棠。（圖／記者劉昌松攝）

▲王昱棠涉為柬埔寨太子集團在台灣設立據點洗錢。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署偵結柬埔寨太子集團在台設點洗錢案，今（4日）起訴62人，在押主嫌王昱棠等9名在押被告，隨即移審台北地院召開接押庭，王男自稱僅為領固定薪水的上班族、絕非太子集團台灣地區負責人，願提出150萬元求交保，法官訊問得知他月領集團1萬美金薪水，狐疑他說的交保金「是150萬『美金』嗎？」

王昱棠想解釋為何只能出150萬元，聲稱從太子集團離職、高價把自己公司從集團買回來，任職期間薪水等於都還給集團，但法官要他回答交保金額「說的是美金還是台幣」，王男說「台幣」，之後狀似賭氣表示「沒什麼要說了」，律師難掩不滿地笑著接話指王男在押沒錢，是姊姊願借150萬元交保應急。

▲▼太子集團洗錢案被告王昱棠4日被起訴涉犯賭博、洗錢罪嫌，求交保150萬元，法官狐疑他月薪1萬美金，交保金額「說的是美金還是台幣？」（圖／記者黃哲民攝）

▲太子集團洗錢案被告王昱棠4日被起訴涉犯賭博、洗錢罪嫌，求交保150萬元，法官狐疑他月薪1萬美金，交保金額「說的是美金還是台幣？」（圖／記者黃哲民攝）

檢方起訴現年45歲的王昱棠為太子集團在台成立天旭、尼爾創新等賭博公司、找人頭掛名負責人，又開設大量境外公司與帳戶，洗白太子集團匯入台灣的賭博犯罪所得，涉犯賭博、洗錢罪嫌，且王男可直接聯繫太子集團在逃的新加坡籍財務女總監陳秀玲，是集團在台灣的操盤手。

王男堅稱自己是領固定薪水的上班族、絕非太子集團台灣地區負責人，本案被拘提時，他已離職1年半，任職期間不知集團涉及犯罪行為，去年（2025年）10月在越南洽公得知美國制裁太子集團與負責人陳志，他仍回台、「如果我想逃，就不會回來」。

自稱若想逃就不會回台

王男聲稱返台2個禮拜後，要去日本交易不動產，在機場被攔下才知被限制出境、移民官員要他回家等檢方通知，「我就在家等，何來逃亡之虞」，他沒刪除手機資料，到案更主動提供密碼配合調查，毫無異常行蹤或勾串滅證舉動，他也沒有外國護照與居留權，求交保回家照顧妻小，以及患病的老母。

辯護律師團主張太子集團被美國制裁前，是享譽國際的商業集團，合法經營銀行、航空公司等，陳志更是柬埔寨紅頂商人，有公爵身分，獲得許多企業家獎項，對王男而言，陳志有如「柬埔寨的馬斯克、馬雲」，根本不知陳志涉及不法、太子集團是跨國犯罪集團，法律沒要求員工必須「知道你的老闆」。

律師稱王男案發前視陳志如「柬埔寨馬斯克」

辯方強調王男在台為太子集團從事一般商務行為，用境外公司購買10幾戶和平大苑豪宅，不代表金流必然與犯罪掛勾，「王任生、魏應充也用境外公司購買10幾戶帝寶豪宅」，王男為集團配置資產前，徵詢過會計師、律師專業意見，自認完全合法，也沒因此獲得額外紅利、報酬。

辯方指檢方起訴王男涉犯賭博、洗錢罪嫌，可見王男與陳志被控的詐欺、人口販運等罪行毫無瓜葛，王男從新聞報導美國制裁舉動，得知陳志與太子集團有犯罪嫌疑，就不再參與集團業務，但檢方起訴以美國的起訴為依據，「豈非美國檢察官指控我國人民犯罪，我國人民即有犯罪？」

檢方反駁指出，王男被起訴的犯行，跟他是否知道陳志的犯行，是兩碼子事，王男確實為太子集團在台發展博弈事業，到案至今對證人證詞爭執甚鉅，加上陳秀玲等集團重要高層在逃，王男有逃亡與勾串滅證之虞，建請繼續羈押禁見。

03/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

太子集團柬埔寨賭博洗錢博弈境外公司豪宅

