社會 社會焦點 保障人權

欠33萬淪共諜！中士「拍投降片」洩軍機　臥龍會滲透國軍3人起訴

▲▼臺灣高等檢察署高雄檢察分署。（圖／翻攝自Google Maps）

▲臺灣高等檢察署高雄檢察分署。（圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

中共情工組織「臥龍會」滲透國軍再爆重大國安漏洞！台灣高等檢察署高雄檢察分署偵辦發現，該組織涉嫌吸收現、退役軍人刺蒐軍事機密，甚至要求拍攝「投降影片」宣誓效忠對岸。涉案的潘姓在台窗口、退役陸軍方姓中士及現役空軍黃姓通信中士等3人，因違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》、《陸海空軍刑法》及《國家機密保護法》等罪，4日偵結起訴，移審後續押。

抖音帳號露餡　專案小組追出在台窗口

本案源於國防部政治作戰局網路巡邏時，發現抖音帳號「統一促進聯合」頻繁發布統戰內容，並留下Telegram聯絡代號「GUCCI」。經追查門號鎖定潘姓男子，檢警隨即由高雄高分檢、高雄地檢署指揮，結合刑事警察局與憲兵單位組成專案小組偵辦。

去年11月間，專案小組同步搜索8處所、拘提8人到案，並向法院聲請羈押潘男、方男、黃男及另名江姓軍人獲准，全力阻斷「臥龍會」在台運作網絡。

▲中共「臥龍會」滲透軍方！拉欠債中士拍投降影片。（圖／記者李毓康攝）

▲中共「臥龍會」滲透軍方！拉欠債中士拍投降影片。（示意圖，非本文當事者／資料照）

欠錢莊33萬　戰車連中士自拍投降片換報酬

檢方查出，潘男自2021年起依代號「Kevin」的成員指示，長期利用手機與網路傳送軍中機密文件，並擔任「白手套」，替遭吸收的軍人與地下錢莊協商債務。

其中，曾任陸軍戰車連中士副車長的方男，因積欠地下錢莊33萬元無力償還，遭吸收加入「臥龍會」，不僅自拍投降影片宣誓效忠，還交付軍中資料換取報酬，甚至企圖拉攏同袍加入，所幸同袍察覺異狀拒絕，未進一步擴大。

空軍通信中士傳軍機　報酬以虛擬貨幣支付

另一名現役空軍黃姓通信中士，則為牟取不法利益加入組織，除拍攝投降影片外，任職期間多次傳送軍事機密給大陸地區人士。檢方指出，相關報酬部分以虛擬貨幣支付，藉此規避查緝。

辦案人員指出，「臥龍會」為大陸情治人員所組成，專門鎖定經濟困難、急需用錢的軍士官吸收，按件計酬蒐集軍事情資，對國安危害重大。

檢方認定潘男等3人涉犯為大陸地區派遣之人發展組織既、未遂罪，以及違背職務收賄、交付軍事秘密文書等重罪，罪嫌重大，全案依法提起公訴。相關人員目前均在押，後續將由法院審理。

03/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

