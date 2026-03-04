　
政治

卓榮泰5面向盯中東情勢　關鍵原物料稅負減徵延至9月！油價雙緩漲

▲▼行政院長卓榮泰今（4）日再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今（4）日再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議。（圖／行政院提供，下同）

記者陶本和／台北報導

行政院發言人李慧芝4日晚間表示，為持續掌握中東地區情勢及部會因應作為，行政院院長卓榮泰再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議。在會議開始前，卓榮泰先感謝副院長鄭麗君今天上午已召開「穩定物價小組」會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年9月底，並持續推動油價雙緩漲機制，卓指示，政府持續以「護價」、「護僑」、「護團」、「護能源」及「護金融市場」五個面向，因應中東情勢變化。

李慧芝表示，卓榮泰首先針對「護僑」及「護團」召開第一場會議，並感謝外交部及交通部，持續掌握目前滯留中東地區國人情形及護僑作為；由於中東情勢尚在發展階段，國人的安心與安全是政府最首要的目標，卓院長請交通部確實掌握旅行社團客返台行程，並協調相關航空公司優先安排國人返國航班。

▲▼行政院長卓榮泰今（4）日再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議。（圖／行政院提供）

此外，卓榮泰請外交部透過「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」系統，與目前仍在中東地區旅客取得聯繫，瞭解是否有生活照顧需求，提供必要的協助，包括安排專車前往領空開放鄰國等，卓也請外交部駐外館處主動啟動關懷僑民服務。

李慧芝指出，第二場會議，議題為能源供給調度以及國內金融市場交易情形，經濟部報告目前國內油氣存量，都符合法定安全存量，而為因應中東情勢，卓請經濟部持續透過多元管道採購，調度能源供給。

而對於近日金融市場交易情形，財政部及金管會報告亞洲主要市場變化及綜合評估分析，國內金融市場基本面依然穩健，各項觀察指標也在可控區間。對此，卓榮泰請財政部及金管會，持續關注國際政經情勢發展，滾動檢討金融市場相關指標變化，並且做好全面性的因應措施，以維護我國資本市場穩定。

今日與會人員包括行政院鄭麗君副院長、張惇涵秘書長、馬永成政務委員、李慧芝發言人、交通部陳世凱部長、經濟部龔明鑫部長、金管會彭金隆主委、外交部吳志中次長、財政部阮清華次長、台電公司曾文生董事長、中油公司方振仁董事長等。

▲▼行政院長卓榮泰今（4）日再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議。（圖／行政院提供）

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

為看中華隊拚了！正在上課「靠1招緊盯賽事」　萬人驚：太有才了
罕見！花蓮外海驚現「死亡巨鯨」
以為切完就沒事！他7年沒回診　醫一照驚見「無數腫瘤佔滿肝臟」
太子集團操盤手求交保願出150萬　法官狐疑問他：台幣還是美金
李洋親赴行天宮為WBC中華隊祈福！　親飛東京熱血應援

中東情勢行政院護僑物價穩定金融市場

