社會 社會焦點 保障人權

太子集團特助月薪19萬！專責搞定高層來台極樂之夜...5年沒進過公司

▲▼ 太子集團跨國詐騙洗錢案被告李守禮。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團成員李守禮擔任特助月領19萬元，工作是安排高層來台時的晚上娛樂。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署4日起訴太子集團主席陳志等62人，涉嫌在台從事非法博弈、洗錢107億元，台北地院開庭決定是否繼續羈押其中9名在押被告，台籍操盤手王昱棠、天旭國際人資主管辜淑雯等人都否認犯罪，擔任柬埔寨籍主嫌王添特助的李守禮表示，2019年加入太子集團，月薪19萬元，工作只有幫中國籍高層安排晚上娛樂活動。

檢察官起訴指控，太子集團在押9名被告在集團中各自扮演重要角色，包括辜淑雯等人甚至在美國公告起訴並制裁太子集團後，到律師事務所，透過視訊與新加坡籍陳秀玲開會，商討後續因應對策，而現在除了太子集團主席陳志被逮捕遣送中國，陳秀玲已逃亡遭新加坡通緝，柬埔寨籍主嫌王添也未到案，仍有可能與在台共犯勾串滅證。

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭人資主管辜淑雯。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團天旭國際人資主管辜淑雯認為公司營運合法。（資料照／記者劉昌松攝）

辜淑雯辯稱，她只負責招募工程師，但不知道工程師的工作內容，也不經手公司財務，後期獲得柬埔寨籍高層王添的信任，獲得授權處理集團員工薪資、辦公室租金、水電網路費用，以為公司營運合法，在其他幹部與陳秀玲視訊會議時，她在律師事務所另間會議室等待律師。

原本在酒店擔任幹部的李守禮則表示，因為過去曾幫李添安排過活動，獲得李添賞識，被叫去太子集團天旭國際上班，但他2019年10月到職後，從來沒有進過辦公室，都是由李添透過電話指示工作，主要負責集團中國籍高層要來台灣時，協助安排晚上的娛樂。

▲▼ 太子集團在台公司「尼爾創新」負責人林揚茂 。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團尼爾公司負責人林揚茂否認偽造契約掩飾洗錢。（資料照／記者劉昌松攝）

李守禮表示曾幫忙出售太子集團的豪車，並把訂金送到律師事務所，目的是為了準備公司員工資遣費、豪宅租賃解約金、以及101辦公室租金，李守禮堅稱不知道太子集團其他員工的工作內容。

而海外不動產房仲出身的林楊茂，透過104網站找到太子集團工作，最後當上尼爾公司、VAST公司負責人，林楊茂堅稱自己月薪12萬元，只負責在柬埔寨接待不動產投資者，未經手財務，但檢察官認為他涉嫌偽造貸款、租賃契約，掩護集團在海內外的洗錢活動，並在事件爆發後，指示同事清空日本太子公司的帳戶款項，轉匯到尼爾公司，涉案情節重大。

檢察官認為目前在押被告在集團內都屬於上層共犯，有可能影響下層共犯的供述與證詞，且太子集團在30多個國家設有據點，若是交保獲釋，可能循管道出境躲避查緝，或是透過視訊、通訊軟體接受在逃的王添、陳秀玲等人指示滅證，因此建請法院繼續將辜淑雯、李守禮、林楊茂等被告收押禁見。

