　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

▲收藏玩家衝了！東森廣場北車Hobby OFF3/5開賣 　公仔、復古遊戲片卡牌都有機會挖到寶。（圖／東森購物提供）

▲東森廣場台北車站K區地下街引進Hobby OFF。（圖／東森購物提供；以下同）

消費中心／綜合報導

模型、公仔、玩具與電玩收藏族注意，台北車站又多了一個可以「挖寶」的新據點。日本二手連鎖品牌 HARD OFF Group 旗下、主打玩具與收藏的「Hobby OFF」，進駐東森廣場台北車站K區地下街，將於3月5日正式開幕對外販售。門市自過年期間起已先行試營運，提前收購、補齊貨量，也讓開賣首日就能端出更完整的商品陣容。

▲收藏玩家衝了！東森廣場北車Hobby OFF3/5開賣 　公仔、復古遊戲片卡牌都有機會挖到寶。（圖／東森購物提供）

▲Hobby OFF試營運期間便吸引許多收藏族到店參觀。

業者指出，試營運階段以收購服務與賣場參觀為主，採現場鑑價、現場付款的方式，流程透明、速度快，吸引不少收藏族把家中閒置品帶來整理變現，來店人潮與詢問度持續升溫。從收購品項來看，目前以公仔類占最大宗，反映角色公仔與周邊仍是二手收藏市場最活躍的交易類別之一。

▲收藏玩家衝了！東森廣場北車Hobby OFF3/5開賣 　公仔、復古遊戲片卡牌都有機會挖到寶。（圖／東森購物提供）

▲▼Hobby OFF店內上架不少人氣與高價值的玩家級二手逸品。

▲收藏玩家衝了！東森廣場北車Hobby OFF3/5開賣 　公仔、復古遊戲片卡牌都有機會挖到寶。（圖／東森購物提供）

至於「哪些最保值、最有身價」？店家觀察，除了做工精緻、人氣高的公仔外，稀有復古遊戲片，以及遊戲王、寶可夢等熱門卡牌，也常出現高鑑價表現，所以關鍵在於稀有度與保存狀態；而3月5日正式開賣後，最可能讓消費者撿到寶的品項，仍以公仔、卡牌與各式小物為主，現場上架更新速度快，越早逛越容易遇到好貨。

Hobby OFF 主打模型、公仔、玩具、電玩主機、遊戲片與卡牌等收藏商品，期望打造玩具模型愛好者的二手買賣場域。門市選址東森廣場台北車站K區地下街，結合交通樞紐與年輕族群聚集優勢，盼讓二手文化更貼近日常，帶動收藏市場流通，讓好物延續價值。

※門市資訊
Hobby OFF 台北車站K區地下街店
地點：東森廣場台北車站K區地下街（靠近西廣場）
收購品項：模型、組裝模型、公仔、玩具、動漫角色模型、電玩主機、遊戲片、卡牌類商品。

▲收藏玩家衝了！東森廣場北車Hobby OFF3/5開賣 　公仔、復古遊戲片卡牌都有機會挖到寶。（圖／東森購物提供）

▲東森廣場推出「東森女神節」檔期活動。

另外，東森廣場3月也同步推出「東森女神節」促銷活動，3/6~3/23祭出會員回饋與限時互動；活動期間當日累積消費滿520元，可獲贈50元電子抵用券，滿800元再加贈MAISON W迷戀玫瑰淡香精1.3ml。

餐飲品牌紛紛也加入優惠行列，其中洋城義大利麵「白色情人節套餐」於3/6~3/23期間特價1314元（原價1888元）；銷魂麵鋪「雙人半筋半肉套餐」自3/6~3/25特價766元（原價886元），並加碼送兩杯飲料與一份50元小菜，鎖定情侶、朋友聚餐商機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
為看中華隊拚了！正在上課「靠1招緊盯賽事」　萬人驚：太有才了
罕見！花蓮外海驚現「死亡巨鯨」
以為切完就沒事！他7年沒回診　醫一照驚見「無數腫瘤佔滿肝臟」
太子集團操盤手求交保願出150萬　法官狐疑問他：台幣還是美金
李洋親赴行天宮為WBC中華隊祈福！　親飛東京熱血應援

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

訓練家開搶！寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」從熟食加料到質感特調

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

訓練家開搶！寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」從熟食加料到質感特調

杜拜飛彈3死！萬名網紅「複製貼上」讚安全　英媒：說錯話恐遣返

他好奇馬路「4S方格」有什麼用　釣出內行人解答

「沒聲音了…」夫睡一半臉黑像茄子嚇哭妻　醫驚：血氧55%慢性窒息

卓榮泰不副署黨產條例、助理費等3修正案　藍轟：因好惡選擇性執法

借書把綠意帶回家！新北市圖推「植想閱讀」借書送植栽

鄭麗君主持穩定物價會議！油價雙緩漲　全年CPI上漲率控制2%內

網壇球后被「鴿子蛋」巨鑽套牢了　情定巴西企業家

王陽明車聚遭開53件違規惹議　玖壹壹春風出手「督促開導」：他懂事了

西門伴手禮店爆「坑殺韓遊客」！店家道歉喊冤　市府稽查結果出爐

hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事　曝她想回歸笑喊：再出遊

【鐵籠關穿山甲】發現前車鐵籠內有東西亂動 仔細一看竟是穿山甲

消費熱門新聞

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級　同步推10款甜點麵包

7-11取貨抽購物金「最多71元」

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

更多熱門

相關新聞

北捷「台北車站」翻新！灰白時髦色調

北捷「台北車站」翻新！灰白時髦色調

當一座車站不再只是交通節點，而成為城市美學的延伸，設計的語言就必須被重新定義。捷運台北車站歷經改造並啟用一段時間後，逐漸展現出截然不同的氣場。不再昏暗擁擠，而是以清爽灰白色調與柔和光線，為每日數十萬人次的通勤節奏，鋪陳出更從容的城市表情。

第19屆東森樂齡四健會益智競賽

第19屆東森樂齡四健會益智競賽

北車持刀男趴趴走畫面曝　辯「忘記為什麼要拿刀」

北車持刀男趴趴走畫面曝　辯「忘記為什麼要拿刀」

抓到了！北車傳男子「持10cm刀」遊蕩　訊後恐嚇罪送辦

抓到了！北車傳男子「持10cm刀」遊蕩　訊後恐嚇罪送辦

快訊／北車又傳男子持刀！大批警力出動搜索

快訊／北車又傳男子持刀！大批警力出動搜索

關鍵字：

台北車站東森廣場K區地下街HobbyOFF玩具二手市場公仔動漫卡牌收藏東森購物K區活動

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

沈玉琳走過鬼門關！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面