挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

▲東森廣場台北車站K區地下街引進Hobby OFF。（圖／東森購物提供；以下同）

消費中心／綜合報導

模型、公仔、玩具與電玩收藏族注意，台北車站又多了一個可以「挖寶」的新據點。日本二手連鎖品牌 HARD OFF Group 旗下、主打玩具與收藏的「Hobby OFF」，進駐東森廣場台北車站K區地下街，將於3月5日正式開幕對外販售。門市自過年期間起已先行試營運，提前收購、補齊貨量，也讓開賣首日就能端出更完整的商品陣容。

▲Hobby OFF試營運期間便吸引許多收藏族到店參觀。

業者指出，試營運階段以收購服務與賣場參觀為主，採現場鑑價、現場付款的方式，流程透明、速度快，吸引不少收藏族把家中閒置品帶來整理變現，來店人潮與詢問度持續升溫。從收購品項來看，目前以公仔類占最大宗，反映角色公仔與周邊仍是二手收藏市場最活躍的交易類別之一。

▲▼Hobby OFF店內上架不少人氣與高價值的玩家級二手逸品。

至於「哪些最保值、最有身價」？店家觀察，除了做工精緻、人氣高的公仔外，稀有復古遊戲片，以及遊戲王、寶可夢等熱門卡牌，也常出現高鑑價表現，所以關鍵在於稀有度與保存狀態；而3月5日正式開賣後，最可能讓消費者撿到寶的品項，仍以公仔、卡牌與各式小物為主，現場上架更新速度快，越早逛越容易遇到好貨。

Hobby OFF 主打模型、公仔、玩具、電玩主機、遊戲片與卡牌等收藏商品，期望打造玩具模型愛好者的二手買賣場域。門市選址東森廣場台北車站K區地下街，結合交通樞紐與年輕族群聚集優勢，盼讓二手文化更貼近日常，帶動收藏市場流通，讓好物延續價值。

※門市資訊

Hobby OFF 台北車站K區地下街店

地點：東森廣場台北車站K區地下街（靠近西廣場）

收購品項：模型、組裝模型、公仔、玩具、動漫角色模型、電玩主機、遊戲片、卡牌類商品。

▲東森廣場推出「東森女神節」檔期活動。

另外，東森廣場3月也同步推出「東森女神節」促銷活動，3/6~3/23祭出會員回饋與限時互動；活動期間當日累積消費滿520元，可獲贈50元電子抵用券，滿800元再加贈MAISON W迷戀玫瑰淡香精1.3ml。

餐飲品牌紛紛也加入優惠行列，其中洋城義大利麵「白色情人節套餐」於3/6~3/23期間特價1314元（原價1888元）；銷魂麵鋪「雙人半筋半肉套餐」自3/6~3/25特價766元（原價886元），並加碼送兩杯飲料與一份50元小菜，鎖定情侶、朋友聚餐商機。