挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

▲桃捷公司指出，世界棒球經典賽5日開打，特別推出即時賽況轉播及線上集氣活動，邀請球迷搭乘桃捷為中華隊吶喊加油。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明（5）日在東京巨蛋熱血開打，中華隊在國際舞台迎戰強敵。桃園捷運公司結合桃園市政府力挺棒球、應援國家隊，推出即時賽況轉播及線上集氣活動，串聯市府直播派對場地交通服務，邀請球迷搭乘桃捷時一起為中華隊吶喊加油，讓整座城市化身最強後援團。

▲桃捷公司特別推出即時賽況轉播及線上集氣活動，邀請球迷為中華隊吶喊加油。（圖／桃捷公司提供）

桃園市政府於3月5日至3月8日接連舉辦世界棒球經典賽直播派對，邀請市民及球迷共同為中華隊應援。5日開幕戰中華隊對戰澳洲，將於A19 Global Mall廣場率先直播；3月6日對日本、3月7日對捷克及3月8日對韓國三場賽事，同步於市府府前廣場、A19 Global Mall廣場及中壢銀河廣場三地轉播。

其中A19Global Mall廣場與中壢銀河廣場皆可搭乘機場捷運順利抵達，球迷至A19桃園體育園區站下車出站即可直達應援現場；前往中壢銀河廣場則可於A22老街溪站2號出口出站後步行800公尺抵達。透過完善便利的交通串聯，讓無法親赴日本觀賽球迷，也能在直播派對感受熱血氛圍，共同為中華隊集氣加油。

▲桃捷公司推出「桃捷集氣！為WBC中華隊加油！」留言抽獎活動，只要留言為中華隊送上加油祝福，有機會抽中「桃捷一日票」。（圖／桃捷公司提供）

為讓旅客能即時掌握戰況，桃捷於全線車站啟動「WBC即時賽況跑馬轉播」，透過車站旅客資訊顯示系統，以跑馬文字同步更新比賽資訊，打造捷運版即時文字轉播。在開賽前1小時起，每20分鐘推播對戰資訊，開賽後每5分鐘更新最新比數、攻守局數及戰況變化。當中華隊擊出全壘打時，以快訊速報球員所攻下的分數，讓旅客即使身在機捷車站，也能同步感受球場上的熱血瞬間。

此外，桃捷同步於臉書粉絲團推出「桃捷集氣！為WBC中華隊加油！」留言抽獎活動，即日起至3月8日中午12時止，只要留言為中華隊送上加油祝福，即有機會抽中「桃捷一日票」，共計抽出10名幸運球迷，得獎名單將於3月9日公布於官方臉書： www.facebook.com/TaoyuanMetro

桃捷公司強調，棒球是凝聚全民情感的重要運動，透過交通服務結合賽事應援，讓旅客在城市移動中也能共享比賽熱度。無論前往直播派對、搭車途中關注戰況，或在線上集氣應援，桃捷都與球迷並肩作戰，一起為中華隊全力吶喊Team Taiwan！