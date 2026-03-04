　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

▲桃捷公司指出，世界棒球經典賽5日開打，特別推出即時賽況轉播及線上集氣活動，邀請球迷搭乘桃捷為中華隊吶喊加油。（圖／桃捷公司提供）

▲桃捷公司指出，世界棒球經典賽5日開打，特別推出即時賽況轉播及線上集氣活動，邀請球迷搭乘桃捷為中華隊吶喊加油。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明（5）日在東京巨蛋熱血開打，中華隊在國際舞台迎戰強敵。桃園捷運公司結合桃園市政府力挺棒球、應援國家隊，推出即時賽況轉播及線上集氣活動，串聯市府直播派對場地交通服務，邀請球迷搭乘桃捷時一起為中華隊吶喊加油，讓整座城市化身最強後援團。

▲桃捷公司特別推出即時賽況轉播及線上集氣活動，邀請球迷為中華隊吶喊加油。（圖／桃捷公司提供）

▲桃捷公司特別推出即時賽況轉播及線上集氣活動，邀請球迷為中華隊吶喊加油。（圖／桃捷公司提供）

桃園市政府於3月5日至3月8日接連舉辦世界棒球經典賽直播派對，邀請市民及球迷共同為中華隊應援。5日開幕戰中華隊對戰澳洲，將於A19 Global Mall廣場率先直播；3月6日對日本、3月7日對捷克及3月8日對韓國三場賽事，同步於市府府前廣場、A19 Global Mall廣場及中壢銀河廣場三地轉播。

其中A19Global Mall廣場與中壢銀河廣場皆可搭乘機場捷運順利抵達，球迷至A19桃園體育園區站下車出站即可直達應援現場；前往中壢銀河廣場則可於A22老街溪站2號出口出站後步行800公尺抵達。透過完善便利的交通串聯，讓無法親赴日本觀賽球迷，也能在直播派對感受熱血氛圍，共同為中華隊集氣加油。

▲桃捷公司推出「桃捷集氣！為WBC中華隊加油！」留言抽獎活動，只要留言為中華隊送上加油祝福，有機會抽中「桃捷一日票」。（圖／桃捷公司提供）

▲桃捷公司推出「桃捷集氣！為WBC中華隊加油！」留言抽獎活動，只要留言為中華隊送上加油祝福，有機會抽中「桃捷一日票」。（圖／桃捷公司提供）

為讓旅客能即時掌握戰況，桃捷於全線車站啟動「WBC即時賽況跑馬轉播」，透過車站旅客資訊顯示系統，以跑馬文字同步更新比賽資訊，打造捷運版即時文字轉播。在開賽前1小時起，每20分鐘推播對戰資訊，開賽後每5分鐘更新最新比數、攻守局數及戰況變化。當中華隊擊出全壘打時，以快訊速報球員所攻下的分數，讓旅客即使身在機捷車站，也能同步感受球場上的熱血瞬間。

此外，桃捷同步於臉書粉絲團推出「桃捷集氣！為WBC中華隊加油！」留言抽獎活動，即日起至3月8日中午12時止，只要留言為中華隊送上加油祝福，即有機會抽中「桃捷一日票」，共計抽出10名幸運球迷，得獎名單將於3月9日公布於官方臉書： www.facebook.com/TaoyuanMetro

桃捷公司強調，棒球是凝聚全民情感的重要運動，透過交通服務結合賽事應援，讓旅客在城市移動中也能共享比賽熱度。無論前往直播派對、搭車途中關注戰況，或在線上集氣應援，桃捷都與球迷並肩作戰，一起為中華隊全力吶喊Team Taiwan！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧
黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

國民黨拍板金門縣長人選　陳玉珍獲提名盼寫下首位女縣長新頁

桃市府新任秘書處長今宣誓就職　張善政期勉強化府內外溝通協調

獨居老翁地震受困一整夜　南警破門救援挽回一命

從過年熱鬧到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人朝聖

1300吋大螢幕看WBC！台中府前廣場「場場直播」　美食限量發放

七縣市捐血嘉年華巡迴到台中！「讓愛永續」串聯城市善意

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

國民黨拍板金門縣長人選　陳玉珍獲提名盼寫下首位女縣長新頁

桃市府新任秘書處長今宣誓就職　張善政期勉強化府內外溝通協調

獨居老翁地震受困一整夜　南警破門救援挽回一命

從過年熱鬧到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人朝聖

1300吋大螢幕看WBC！台中府前廣場「場場直播」　美食限量發放

七縣市捐血嘉年華巡迴到台中！「讓愛永續」串聯城市善意

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

苗栗公設地解編通過！ 總面積約10.79 公頃「地點曝光」

卓榮泰5面向盯中東情勢　關鍵原物料稅負減徵延至9月！油價雙緩漲

桃花太旺惹誤會！最容易被貼上第三者標籤的星座TOP3

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

地方熱門新聞

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

台灣燈會開燈　拉高維安層級

山城慶元宵備百人米粉燒酒雞

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

老翁止痛藥吃太多險失智！

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

機捷3/10起新增三站進出自行車

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

女童街頭哭泣疑走失　警暖心安撫助返家

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

更多熱門

相關新聞

超大螢幕看WBC！新北市民廣場看直播　徐展元、啦啦隊齊聚應援

超大螢幕看WBC！新北市民廣場看直播　徐展元、啦啦隊齊聚應援

2026WBC世界棒球經典賽C組預賽3月5日到8日開打，為了讓球迷有世界級賽事的臨場感，新北市政府在市民廣場架設超大螢幕轉播，同時，體育主播徐展元、應援主播Anu-阿努，以及Fubon Angels等人都會加入新北的應援行列，一起為中華隊加油。

經典賽前最後複習相關規則一次看

經典賽前最後複習相關規則一次看

1300吋大螢幕看WBC！台中府前廣場直播

1300吋大螢幕看WBC！台中府前廣場直播

世界棒球經典賽台灣運彩開盤

世界棒球經典賽台灣運彩開盤

先全力讓日本贏！大谷翔平談WBC

先全力讓日本贏！大谷翔平談WBC

關鍵字：

桃捷公司即時賽況轉播2026WBC2026中華隊最強後援

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

許維恩切除雙乳「瘦了一大圈」術後才知已1期！

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面