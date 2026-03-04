　
政治

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

▲▼行政院長卓榮泰3日率閣員赴立院就美國關稅談判議題進行報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

對於立法院上個（2）月23日，函送行政院的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》以及《立法院組織法》修正案，行政院發言人李慧芝今（4）日表示，這三部法律的修法內容，嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，因此行政院卓榮泰院長已基於憲法賦予行政院院長的副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法民主原則及權力分立原則。

李慧芝指出，其中《黨產條例》修法推翻司法院大法官已經做成的合憲解釋、試圖為特定個案解套，這不只影響個案，更動搖司法與法治基礎。而被視為中天條款的《衛星廣播電視法》修法，則是無視頻位資源的稀缺性，對於新聞頻道創造不合理的差別待遇，侵害系統經營者、其他頻道業者之營業自由及ㄧ般民眾之通訊傳播自由，更違反憲法權力分立、信賴保護、誠實信用及平等原則。

至於《立法院組織法》修法，李慧芝表示，可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞，未來詐領助理費更難受到貪污罪制裁；且本次修法過程，違反公開透明與討論原則，不符憲法民主原則；此外，本案增加政府財政負擔，卻未依法具體指明彌補資金來源，也違反憲法法治國原則。

李慧芝強調，行政院尊重立法院職權，但當修法已嚴重悖離憲政秩序與民主原則時，行政院作為憲政機關，本於憲法有責任把關。這次不副署，正是為了守護憲政制度；守住法治，也守住人民的權利。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧
黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底

