「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

▲國藝會成董事長交接儀式，由羅莉婷監事擔任監選人。左到右：彭俊亨、羅莉婷、林淇瀁。（圖／國藝會提供）

財團法人國家文化藝術基金會4日召開第11屆董事會首次會議，全體董事完成互選，推舉彭俊亨出任新一屆董事長。文化部長李遠出席表示，感謝第10屆董事長林淇瀁（向陽）及董監事團隊的付出，讓國藝會持續扮演藝文工作者重要後盾，並透過投資與企業合作擴大資源運用。今年國藝會也將正式進駐空總，為組織長期發展與藝文界連結開啟新階段。

李遠指出，國藝會自1996年成立至今已滿30年，長期陪伴台灣藝文產業成長，是國內關鍵的藝文中介平台。多年來，國藝會透過常態與專案補助，改善展演環境、扶植創作能量，並積極串聯民間資源，讓更多社會力量成為藝文發展的支持者，協助台灣作品走向國際。

對於即將遷入空總，李遠表示，未來將以更開放、親近的空間型態，深化與文化界的互動，並加強人才培育、跨領域交流與跨界合作，讓空總成為面向創作者與社會大眾的核心藝文據點，進一步落實國藝會的任務與公共角色。

文化部說明，第11屆董監事人選依相關設置條例與遴聘辦法辦理，經各界推薦與遴選小組審議後產生，涵蓋文學出版、表演與視覺藝術、影視音、數位科技、新媒體、文化政策、財經與法律等11類專業，同時兼顧性別比例、族群與區域分布的衡平性，再提請行政院核聘。

新一屆董事名單中，除多位學界與藝文界代表續任外，也納入文化行政、產業與公共事務背景的新任董事；監事部分同樣結合理論與實務經驗，由續聘與新聘人選共同組成，期望為國藝會後續治理與永續發展提供更穩定的專業支撐。

▲國藝會公布第11屆董監事名單。（圖／國藝會提供）

國藝會第11屆董事名單：

・李靜慧｜文化部政務次長（政府機關代表）

・葛葆萱｜外交部常務次長（政府機關代表）

・杜張梅莊｜原住民族委員會常務副主任委員（政府機關代表）

・于國華｜國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所副教授兼研發長

・王俊雄｜實踐大學建築設計學系教授

・李韻儀｜獨立策展人

・李慧娜｜資深劇團製作人

・林鶴宜｜國立台灣大學戲劇學系教授

・林正儀｜國立故宮博物院前院長

・高志尚｜義美股份有限公司董事長、國家表演藝術中心董事長

・施德玉｜國立成功大學藝術研究所特聘教授

・范銘如｜國立政治大學台灣文學研究所特聘教授

・陳永賢｜國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系／研究所教授

・賴瑛瑛｜國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所退休教授

・蔡崇隆｜國立中正大學傳播學系副教授

・曾照薰｜國立台灣藝術大學舞蹈學系教授

・黃美娥｜國立台灣大學台灣文學研究所教授

・彭俊亨｜財團法人台灣生活美學基金會董事長

・楊長鎮｜國立聯合大學客家研究學院兼任教授

・蕭新煌｜財團法人台灣亞洲交流基金會董事長

・蘇憲法｜國立台灣師範大學美術學系名譽教授

國藝會第11屆監事名單：

・羅莉婷｜行政院主計總處綜合規劃處副處長（政府機關代表）

・容淑華｜國立台北藝術大學藝術與人文教育研究所副教授

・林發立｜萬國法律事務所資深合夥律師

・黃時中｜美商Bluebird Worldwide Inc.獨立董事、文化內容策進院常務監事

・楊其文｜國立台北藝術大學前校長