政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭滯留卡達國人控無作為　外交部：已助57人辦緊急簽證由陸路撤往沙國

▲▼中華民國外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

來自台灣的吳先生一群人因戰火滯留卡達首都杜哈多日，並透露有聯繫外交部尋求協助，但對方完全沒作為，僅得到「在飯店等」的回應，還不關心他們食宿有無問題。對此，外交部今（4日）回應，受中東地區衝突影響，卡達首都哈馬德國際機場目前暫停航班運作，外交部已責成兼轄卡達業務之駐沙烏地阿拉伯代表處，啟動緊急應變機制以執行國際護僑行動，目前已協助57名滯留國人申請緊急入境簽證，以利循陸路先行撤離至沙國，再自行搭乘商業航班離境返台，駐處也將持續協助有意循此路線離境的國人辦理相關簽證事宜，也請相關國人主動與駐處聯繫。

針對有國人表示受困卡達飯店求助官方卻無作為，外交部回應《ETtoday新聞雲》指出，受中東地區衝突影響，卡達首都哈馬德國際機場目前暫停航班運作，外交部已責成兼轄卡達業務之駐沙烏地阿拉伯代表處，啟動緊急應變機制以執行國際護僑行動，持續與當地國人及友盟國家保持密切聯繫，隨時掌握國人動態並提供必要協助。

外交部表示，目前我國駐沙烏地阿拉伯代表處已協助57名滯留卡達國人向沙國政府申請緊急入境簽證，以利國人循陸路先行撤離至沙國，再自行搭乘商業航班離境返台，駐處也將持續協助有意循此路線離境的國人辦理相關簽證事宜，也請相關國人主動與駐處聯繫。外交部重申，保護我海外僑民安全為外交部第一要務，將持續提供必要協助。

外交部提醒國人，因區域安全情勢仍具高度不確定性，前往中東相關國家應審慎評估必要性；已在當地國人也務請提高警覺，隨時留意官方公告並遵循當地政府安全措施，以保障自身權益與安全。外交部將持續滾動式檢視旅遊警示，必要時立即調整，並即時提供協助。

外交部表示，國人在如果在卡達遇到急難或緊急事故請撥打我國駐沙烏地阿拉伯代表處急難救助電話：+966-505-223-725或外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

此外，外交部也已設立「外交部因應中東情勢服務專區（隨時更新）」，提供國人最新訊息與相關聯絡資訊。

 
關鍵字：

以色列伊朗中東衝突外交部台灣卡達滯留

