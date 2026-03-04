超多人愛喝！手搖飲「1名稱超混亂」　全場崩潰：一口被苦死

▲鮮奶茶變拿鐵、歐蕾、那堤？原PO看菜單超困惑。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人愛喝鮮奶茶，但店家取名太華麗，反而更看得霧煞煞！一名網友發問，常被菜單搞得很困惑，明明是鮮奶加茶，卻有「拿鐵」、「歐蕾」、「那堤」等不同名稱，讓人忍不住直呼「不就是鮮奶茶嗎？」貼文曝光後引發共鳴，「有時候讀英文是為了買飲料」，也有人坦言曾把紅茶拿鐵誤以為是紅茶加咖啡。

一名網友在Threads直呼，不少人買手搖飲時都遇過類似困惑，明明是鮮奶加茶的組合，菜單名稱卻五花八門，有的寫「拿鐵」、有的叫「歐蕾」，甚至還有「那堤」，讓原PO忍不住吐槽，「不就是鮮奶茶嗎？」

網愣：反而看英文品名才看得懂

文章曝光後，網友紛紛熱議，「珍珠、波霸、粉圓、白玉 以上這四個，我也不懂為什麼會有可能都是同一個大小，每個品牌都不一樣，還有可能混珠」「還有放題、無料、製麵所，掰到不能再給掰」、「點飲料我還問我朋友，怎麼沒有鮮奶茶？結果叫紅茶歐蕾」、「太習慣飲料店拿鐵=鮮奶茶，點了咖啡店拿鐵…喝一口被苦死」、「真的！我以前真的以為紅茶拿鐵是紅茶加咖啡」、「我真的常常看飲料中文名稱有看沒懂」、「有時候讀英文是為了買飲料」。

除了品名讓人容易搞混，日前也有網友發問，「完全去冰到底是什麼鳥？」明明去冰就是去掉冰塊，那為何去冰之後還會出現小碎冰？

該文章引來網友回應，「不能同意你更多」、「真的！超討厭那種要說完全去冰的店，去冰就是要冰的，但不要冰塊，完全去冰到底是什麼鬼？有小碎冰的是微冰」、「去冰就是不要有冰塊，搞個完全去冰真的無言」。