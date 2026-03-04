　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超多人愛喝！手搖飲「1名稱超混亂」　全場崩潰：一口被苦死

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲鮮奶茶變拿鐵、歐蕾、那堤？原PO看菜單超困惑。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人愛喝鮮奶茶，但店家取名太華麗，反而更看得霧煞煞！一名網友發問，常被菜單搞得很困惑，明明是鮮奶加茶，卻有「拿鐵」、「歐蕾」、「那堤」等不同名稱，讓人忍不住直呼「不就是鮮奶茶嗎？」貼文曝光後引發共鳴，「有時候讀英文是為了買飲料」，也有人坦言曾把紅茶拿鐵誤以為是紅茶加咖啡。

一名網友在Threads直呼，不少人買手搖飲時都遇過類似困惑，明明是鮮奶加茶的組合，菜單名稱卻五花八門，有的寫「拿鐵」、有的叫「歐蕾」，甚至還有「那堤」，讓原PO忍不住吐槽，「不就是鮮奶茶嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網愣：反而看英文品名才看得懂

文章曝光後，網友紛紛熱議，「珍珠、波霸、粉圓、白玉 以上這四個，我也不懂為什麼會有可能都是同一個大小，每個品牌都不一樣，還有可能混珠」「還有放題、無料、製麵所，掰到不能再給掰」、「點飲料我還問我朋友，怎麼沒有鮮奶茶？結果叫紅茶歐蕾」、「太習慣飲料店拿鐵=鮮奶茶，點了咖啡店拿鐵…喝一口被苦死」、「真的！我以前真的以為紅茶拿鐵是紅茶加咖啡」、「我真的常常看飲料中文名稱有看沒懂」、「有時候讀英文是為了買飲料」。

除了品名讓人容易搞混，日前也有網友發問，「完全去冰到底是什麼鳥？」明明去冰就是去掉冰塊，那為何去冰之後還會出現小碎冰？

該文章引來網友回應，「不能同意你更多」、「真的！超討厭那種要說完全去冰的店，去冰就是要冰的，但不要冰塊，完全去冰到底是什麼鬼？有小碎冰的是微冰」、「去冰就是不要有冰塊，搞個完全去冰真的無言」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧
黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

超多人愛喝！手搖飲「1名稱超混亂」　全場崩潰：一口被苦死

滯留杜拜275台人搭阿聯酋返台　觀光署接機送平安酥

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

明天回溫降雨趨緩　周末又有冷空氣北東濕答答

驚蟄=啟動鍵！晨拍、打小蟲...3招開運　生肖虎馬狗迎轉機

東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚：起雞皮疙瘩了

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱：沒想到爽快同意

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

超多人愛喝！手搖飲「1名稱超混亂」　全場崩潰：一口被苦死

滯留杜拜275台人搭阿聯酋返台　觀光署接機送平安酥

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

明天回溫降雨趨緩　周末又有冷空氣北東濕答答

驚蟄=啟動鍵！晨拍、打小蟲...3招開運　生肖虎馬狗迎轉機

東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚：起雞皮疙瘩了

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱：沒想到爽快同意

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

苗栗公設地解編通過！ 總面積約10.79 公頃「地點曝光」

卓榮泰5面向盯中東情勢　關鍵原物料稅負減徵延至9月！油價雙緩漲

桃花太旺惹誤會！最容易被貼上第三者標籤的星座TOP3

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧

老了真的沒房住？　日本房東曝「拒租高齡者」殘酷真相：寧可空房

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

生活熱門新聞

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

衝東京巨蛋！場外巨幅旗幟「沒有中華隊」　真相曝光

更多熱門

相關新聞

小北百貨喝大咖 挺中華大杯現煮咖啡買一送一

小北百貨喝大咖 挺中華大杯現煮咖啡買一送一

決勝時刻，熱血開喝，小北百貨於3/5-3/8中華隊出賽期間，推出咖啡買一送一優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓消費者用銅板價也能輕鬆享用咖啡。

喝咖啡不會提神　營養師破解「8大迷思」

喝咖啡不會提神　營養師破解「8大迷思」

利用228連假轉場收心　醫曝比喝咖啡更提神

利用228連假轉場收心　醫曝比喝咖啡更提神

電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1

電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1

大型研究曝：每天2杯咖啡「失智風險降18%」

大型研究曝：每天2杯咖啡「失智風險降18%」

關鍵字：

手搖飲料拿鐵那堤鮮奶茶咖啡

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

許維恩切除雙乳「瘦了一大圈」術後才知已1期！

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面