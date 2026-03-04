滯留杜拜275台人搭阿聯酋返台　觀光署接機送平安酥

▲阿聯酋航空首班從杜拜返回台灣航班EK366今天下午抵達桃園機場。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

美伊衝突未停歇，中東持續關閉領空，阿聯酋航空首班從杜拜返回台灣航班EK366今天下午抵達桃園機場，機上共載有501名旅客，其中275名為台灣旅客，觀光署副署長黃荷婷今也前往機場關心，並致贈象徵平安祝福的平安酥。

觀光署表示，杜拜機場今天已部分開放航班，飛往台灣的EK366航班已於下午4時許抵達桃園機場，該航班共501名旅客，其中275名為台灣旅客，包含兩家旅行社3團、共96名團客及其他台灣乘客179人。

黃荷婷今在旅客下機時，於機門逐一致意，並致贈象徵平安祝福的平安酥，祝福旅客一路平安返家，另也詢問旅客在杜拜滯留期間的情形，了解是否有需要政府進一步協助。

隨團返台的旅行社領隊表示，旅客在杜拜滯留期間最關心的就是何時能夠順利返台，當得知航班復航時，大家都感到相當安心，也期待能早日回到家人身邊。領隊也說，旅客在杜拜期間整體安置情形良好，相關單位與旅行社均協助安排住宿與行程調整，旅客情緒大致穩定。

觀光署指出，截至今天最新掌握情形，仍滯留杜拜團客尚有8團、183人，交通部已請相關航空公司盡力優先安排台灣旅客返國航班。針對自由行滯留國人，外交部也說，國人如有需要可聯繫台灣駐杜拜辦事處，電話971-4-3977888、電子郵件dxb@mofa.gov.tw。

鑒於中東情勢持續惡化，外交部已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、約旦、埃及等多國旅遊警示燈號亦已調整為「橙色」（避免前往），觀光署呼籲，旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊；自由行國人亦應避免前往，以降低旅遊安全風險。

