　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國民黨拍板金門縣長人選　陳玉珍獲提名盼寫下首位女縣長新頁

▲▼國民黨拍板金門縣長人選，陳玉珍盼寫下首位女縣長新頁。（圖／陳玉珍立法委員服務處提供）

▲國民黨拍板金門縣長人選，陳玉珍盼寫下首位女縣長新頁。（圖／陳玉珍立法委員服務處提供）

記者鄭逢時／金門報導

國民黨中常會今（4）日通過2026年金門縣長選舉提名案，確定由現任立委陳玉珍代表參選。若順利勝出，將成為金門地方自治以來首位女性縣長，為地方政壇寫下新篇章。

陳玉珍表示，從政24年來，無論擔任縣議員或進入立法院，始終將鄉親大小事放在心上，秉持「鄉親的事就是自己的事」信念服務地方。她強調，自己長期保持手機暢通，就是希望即時回應民意與需求。面對提名，她感謝鄉親一路以來的支持，並承諾將堅守初衷，以維護金門整體利益為首要目標，成為真正傾聽民意、勇於承擔的領導者。

談及未來施政方向，陳玉珍指出，若有機會承擔縣政重任，將聚焦強化長照醫療體系與推動智慧治理，同時持續完善基礎建設、提升居民生活品質。她也重申一貫主張「兩岸和平，金門先行」，認為金門地理位置特殊，應在兩岸交流中扮演橋梁角色，透過理性互動與務實合作，為區域穩定注入正向力量。

陳玉珍認為，縣政推動如同接力賽，歷任縣長奠定不同階段基礎，包括楊鎮浯重視青年與文化政策，以及現任縣長陳福海以「禮運大同篇」理念推動縣政，都是金門發展的重要歷程。她相信，自己擔任三屆立委歷練累積的問政經驗與行動力，一定能轉化成未來施政的執行力。

陳玉珍最後強調，獲得提名只是開始，接下來將以更謙卑態度廣納人才，提出具體可行且貼近民心的政策藍圖，全力爭取鄉親認同。她表示，未來將以穩健與前瞻並行的步調，為金門開創更具希望的發展道路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧
黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

國民黨拍板金門縣長人選　陳玉珍獲提名盼寫下首位女縣長新頁

桃市府新任秘書處長今宣誓就職　張善政期勉強化府內外溝通協調

獨居老翁地震受困一整夜　南警破門救援挽回一命

從過年熱鬧到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人朝聖

1300吋大螢幕看WBC！台中府前廣場「場場直播」　美食限量發放

七縣市捐血嘉年華巡迴到台中！「讓愛永續」串聯城市善意

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

國民黨拍板金門縣長人選　陳玉珍獲提名盼寫下首位女縣長新頁

桃市府新任秘書處長今宣誓就職　張善政期勉強化府內外溝通協調

獨居老翁地震受困一整夜　南警破門救援挽回一命

從過年熱鬧到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人朝聖

1300吋大螢幕看WBC！台中府前廣場「場場直播」　美食限量發放

七縣市捐血嘉年華巡迴到台中！「讓愛永續」串聯城市善意

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

苗栗公設地解編通過！ 總面積約10.79 公頃「地點曝光」

卓榮泰5面向盯中東情勢　關鍵原物料稅負減徵延至9月！油價雙緩漲

桃花太旺惹誤會！最容易被貼上第三者標籤的星座TOP3

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧

老了真的沒房住？　日本房東曝「拒租高齡者」殘酷真相：寧可空房

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

地方熱門新聞

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

台灣燈會開燈　拉高維安層級

山城慶元宵備百人米粉燒酒雞

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

老翁止痛藥吃太多險失智！

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

機捷3/10起新增三站進出自行車

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

女童街頭哭泣疑走失　警暖心安撫助返家

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

更多熱門

相關新聞

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

2026年金門縣長選戰升溫，國民黨中常會4日通過第二波縣市長提名，其中金門縣由立委陳玉珍出線，對此，人在國外的前縣長楊鎮浯下午先在臉書PO文表示，對鄉親的承諾，我說到做到；該挺身而出的時刻，我寸步不讓」，並透過服務處表示「承擔金門、守護鄉親的心意不變，將持續為鄉親努力」，並強調將以更堅定的步伐面對挑戰，持續為金門未來打拚，展現參選到底的決心。

楊鎮浯稱2026絕不缺席　陳玉珍這樣酸

楊鎮浯稱2026絕不缺席　陳玉珍這樣酸

國民黨通過雲林、花蓮、金門提名　鄭麗文讚3女將

國民黨通過雲林、花蓮、金門提名　鄭麗文讚3女將

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

藍營金門縣長黨內初選　陳玉珍完成程序

藍營金門縣長黨內初選　陳玉珍完成程序

關鍵字：

金門新聞金門陳玉珍女縣長

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

許維恩切除雙乳「瘦了一大圈」術後才知已1期！

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面