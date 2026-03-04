國民黨拍板金門縣長人選　陳玉珍獲提名盼寫下首位女縣長新頁

▲國民黨拍板金門縣長人選，陳玉珍盼寫下首位女縣長新頁。（圖／陳玉珍立法委員服務處提供）

記者鄭逢時／金門報導

國民黨中常會今（4）日通過2026年金門縣長選舉提名案，確定由現任立委陳玉珍代表參選。若順利勝出，將成為金門地方自治以來首位女性縣長，為地方政壇寫下新篇章。

陳玉珍表示，從政24年來，無論擔任縣議員或進入立法院，始終將鄉親大小事放在心上，秉持「鄉親的事就是自己的事」信念服務地方。她強調，自己長期保持手機暢通，就是希望即時回應民意與需求。面對提名，她感謝鄉親一路以來的支持，並承諾將堅守初衷，以維護金門整體利益為首要目標，成為真正傾聽民意、勇於承擔的領導者。

談及未來施政方向，陳玉珍指出，若有機會承擔縣政重任，將聚焦強化長照醫療體系與推動智慧治理，同時持續完善基礎建設、提升居民生活品質。她也重申一貫主張「兩岸和平，金門先行」，認為金門地理位置特殊，應在兩岸交流中扮演橋梁角色，透過理性互動與務實合作，為區域穩定注入正向力量。

陳玉珍認為，縣政推動如同接力賽，歷任縣長奠定不同階段基礎，包括楊鎮浯重視青年與文化政策，以及現任縣長陳福海以「禮運大同篇」理念推動縣政，都是金門發展的重要歷程。她相信，自己擔任三屆立委歷練累積的問政經驗與行動力，一定能轉化成未來施政的執行力。

陳玉珍最後強調，獲得提名只是開始，接下來將以更謙卑態度廣納人才，提出具體可行且貼近民心的政策藍圖，全力爭取鄉親認同。她表示，未來將以穩健與前瞻並行的步調，為金門開創更具希望的發展道路。