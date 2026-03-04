拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

▲法院認為男方身為同住長輩，竟對兒媳親妹妹伸出狼爪，惡性重大。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

台東一名退休男子阿強（化名）與親屬同住期間，被控對家中同住的兒媳親妹妹小美（化名）多次伸出狼爪，先趁對方補眠時觸碰大腿內側，隔天又把人強拉進房反鎖，強行脫衣猥褻並吸吮胸部。台東地院審理後，依相關猥褻罪名判處阿強應執行有期徒刑4年，全案仍可上訴。

先趁熟睡伸手 隔日拖入房內反鎖

判決指出案發當天，阿強見小美在住處客廳休息睡著，趁機觸摸對方大腿內側，直到小美驚醒制止才停止。隔天上午，阿強又尾隨小美上樓，強行將人拉進房間並把門上鎖，過程中無視小美哭喊推拒，仍脫下褲子，以手觸摸私密處，並掀開上衣與內衣觸摸胸部、以口吸吮乳頭，直到妻子察覺異狀敲門，阿強才停手離開。

被告喊冤「只是查看傷痕」 稱對方自願

面對指控，阿強否認趁機與強迫，辯稱第一次觸碰大腿內側是為了「確認是否有傷痕」，並稱第二次是小美「對他笑」、「自己進房」，甚至主張女方胸罩、內褲上的DNA檢驗結果，是因為他「口水不小心滴到」所致。

監視器與鑑驗資料佐證 法院不採辯詞

法院審酌住處監視器畫面、現場勘驗資料、通訊與筆記等紀錄，以及衣物採樣鑑驗結果，認定阿強說法與客觀證據不符。判決也提到，阿強妻子當時在屋外工作，因察覺異常上樓敲門才揭發事件，家人隨後發生爭執，並由親屬將小美帶離現場。

起訴指「更嚴重行為」證據不足 未另宣告無罪

檢方另指阿強涉更嚴重的不法行為，但法院指出，相關部分除小美陳述外，欠缺足以補強的客觀證據，包括驗傷與鑑驗結果未能支持該段指控，因此依法不予採認；由於該部分若成立，法律評價上與已論罪科刑內容具接續關係，法院以「不另為無罪諭知」方式處理。

利用親屬同住關係下手 法官量刑4年

法院認為，阿強身為同住長輩，本應負起照顧與保護責任，卻為滿足私慾反覆對小美下手，且犯後仍否認、未見悔意，也未與對方和解或賠償，對被害人身心造成嚴重影響，惡性重大，最終分別量刑後定應執行有期徒刑4年。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。