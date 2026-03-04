桃市府新任秘書處長今宣誓就職　張善政期勉強化府內外溝通協調

▲桃市府新任秘書處長曾俊豪今上午宣誓就職。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（4）日上午於市政會議上主持「新任秘書處處長曾俊豪宣誓典禮，張善政表示，秘書處是市府極為重要幕僚單位，在市政園區運作、府會溝通及國際交流等各面向皆扮演關鍵角色，對整體市政推動影響深遠。期許新任處長曾俊豪發揮專長，持續精進府內外溝通協調，強化行政效能，成為市政推動最堅實的後盾。

▲桃市府新任秘書處長曾俊豪今宣誓就職，會後與市長張善政合影。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，新任秘書處處長原任桃園市政府新聞處主任秘書，接任秘書處處長，除恭賀其履新外，更感謝相關單位支持人事調整，讓優秀人才有進一步發揮空間。長期許，曾處長在新職務上不僅延續過去在媒體及新聞領域所累積的公共溝通專長，更能在府內與各局處密切合作、強化橫向整合，在府外則深化與市議會及國際姊妹城市等交流互動，持續提升行政效能與協調能量。

▲桃市府新任秘書處長曾俊豪今上任。（圖／市府新聞處提供）

市府人事處說明，曾俊豪處長畢業於世新大學新聞學系，進入公部門前曾任ETtoday新聞雲專題中心助理副總編輯，曾於三立新聞、TVBS及中視擔任記者，採訪領域涵蓋專題、兩岸、政治及社會等新聞路線，歷練完整，曾獲吳舜文新聞獎、兩岸新聞報導獎及社會光明面報導獎等肯定。