今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

清明節將至，每逢祭祖掃墓時節，鄰近墓區的國道頻傳燃燒雜草和紙錢引發火燒邊坡事件，其中去年清明節前後連燒13起，今年1月至2月也有24起火燒邊坡意外，由於國道沿線有31處路段靠近墓區，高公局呼籲民眾勿在鄰近國道焚燒雜草、紙錢，維護國道行車安全。

清明時節每逢祭祖掃墓，國道沿線邊坡就會發生因民眾於墓園焚燒雜草或燃燒紙錢造成大範圍火燒之事件，造成空氣污染，瀰漫煙霧也影響國道行車視線和安全。

國道沿線有31處路段鄰近墓區，包括國1林口、楊梅、頭份、三義，國3基金、南港系統、木柵、三鶯、大溪、龍潭、關西、後龍、通霄、苑裡、大甲、草屯、名間、竹山、白河、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域。

根據高公局統計，去年清明節前後自3月22日至4月6日，國道邊坡共發生13起邊坡燃燒事件，中區有3起、南區則有10起；今年1月至2月底國道邊坡發生燃燒事件也有24起，中區高達17起、南區則有7起。

由於中部連發生多起火燒國道邊坡事件，高公局中分局提醒，掃墓應做到「4不2記得」，分別為掃墓「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，以避免釀成火燒山事件。

高公局中分局指出，萬一不慎引發大火，民眾切勿驚慌，應立即撥打119向當地消防單位求救。此外，倘於國道沿線發現民眾露天燃燒造成空氣污染影響行車安全之情事，將請地方政府環保單位依「空氣污染防制法」第32條規定處置；燃燒紙錢雖為民俗活動之一，惟為維護公共安全，請民眾儘可能避免，若從事相關活動，請注意避免違反空氣污染防制法相關規定。

此外，今年清明節連續假期為4月3日至4月6日共4天連假，為鼓勵民眾提前返鄉祭祖以分散掃墓人流及車潮，高公局也規劃在清明連假提前2周周休，包括3月21日至22日、3月28日至29日，推出通行費採單一費率再7折之優惠措施，民眾提早掃墓避開尖峰，省時又省錢。