獨居老翁地震受困一整夜　南警破門救援挽回一命

▲新化區獨居老翁地震後受困儲藏室，警方即刻入屋救援脫困。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警新化分局新化派出所4日下午1時55分許，接獲東榮里里長通報，指新化區信義路上一名高齡獨居老翁整日未見外出，擔心發生意外，請求警方協助查訪，員警火速趕往現場，果然在屋內發現老翁受困，及時救出送醫，成功挽回一命。

新化派出所巡佐童子峰、警員林芷玄抵達後，發現住處鐵門未上鎖，門外呼喚無人回應。基於安全考量入內查看，最後在一樓後方儲藏室內，發現86歲的呂姓老翁倒臥地面，遭兩具倒塌鋁梯壓住無法動彈，且鋁梯卡住紗門，導致無法自行脫困。

經了解，3日晚間發生地震，鋁梯傾倒壓住老翁，使其受困整整一夜。員警見狀立即合力推開受阻紗門，迅速移開鋁梯，協助老翁脫困，同步通報119救護人員到場處置。

初步檢視呂姓老翁意識清醒，未見明顯外傷。他表示，前一日晚間進入儲藏室時不慎跌倒，鋁梯隨之傾倒壓身，因無法起身求援，只能原地等待。所幸里長發現異狀通報警方，才未釀成憾事。隨後由救護人員送往新化分院進一步檢查治療。



新化警分局表示，警方除維護治安與交通外，也持續關懷轄內弱勢與獨居長者安全。本案能即時發現並成功救援，除感謝里長熱心通報，更展現警民合作守望相助的力量。



警方也呼籲，家中若有高齡獨居長者，親友與鄰里應多加關懷聯繫，尤其地震或重大天候後，更應主動確認平安，共同守護長者生命安全。