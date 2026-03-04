　
社會 社會焦點 保障人權

橫行彰化偷拍213不雅片！摩鐵、夜市都淪陷　噁男竟逃過一劫

▲桃園市林姓男子於2022年間在中壢區某處租屋處，趁幫2名女房客維修洗衣機之際偷裝針孔攝影機，偷拍2女如廁與沐浴時身體隱私部位被發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲彰化一名柯男裝針孔偷拍女子如廁沐浴及性交等畫面。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名柯姓男子，涉嫌在長達半年的時間內，在4鄉鎮公共廁所、夜市、公司廁所甚至汽車旅館，以手機和針孔攝影機狂拍213多張女子的如廁、沐浴、裙底畫面及性交畫面，直到在公園女廁再次犯案時當場被逮。由於被告與被害人和解，並具狀撤告，法院判決公訴不受理。

根據檢方起訴事實，被告柯男自2024年12月至114年5月間，在彰化縣員林市、北斗鎮、田中鎮、田尾鄉多處公共廁所、夜市、公開場所以及任職公司廁所，隨機偷拍多名女子的如廁、沐浴及裙底等身體隱私部位；又在某汽車旅館與傳播妹進行性交易時，未經同意拍攝畫面。所有偷拍影像均儲存在手機及記憶卡內，經警方查扣後清點，共發現裙底影像106件、如廁影像105件、沐浴影像1件、性交影像1件，受害者人數眾多。

114年5月31日下午3時許，被告躲藏在某公園女廁隔間內，見到一名女子走進隔壁，便將手機從隔板下方縫隙伸入偷拍其如廁畫面，當場被發現，女子立即跑出公廁高喊「隔壁有變態」，經路過的民眾協助將被告逮捕送辦。

警方隨後在被告身上、機車及住處查扣多支手機、針孔攝影器、記憶卡、電腦主機等證物。法院審理、被告坦承犯行，律師辯護指出本案除當場發現的告訴人外，並無其他被害人提出告訴，且被告已與該名如廁女子達成和解並獲撤回告訴，依法應為不受理判決。

彰化地方法院審理後認為，被告涉犯刑無故竊錄他人身體隱私部位、未經同意攝錄性影像等罪嫌，依同法第319條、第319條之6規定均須告訴乃論。已與被告達成和解並具狀撤回告訴，其餘被害人則未提告下，不受理判決。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

彰化縣和美鎮近日驚傳「米克斯大軍」追咬民眾事件，至少已有10人遭殃！縣議員賴清美今（1）日痛批，當地有民眾飼養10幾隻狗，這些狗相當兇猛，天天追逐路過人車，雖然動防所經通報後，已對飼主開罰，並抓回9隻安置，還有5隻流落在外，但仍危機四伏，她更透露自己也曾在此處被狗追咬，呼籲民眾路過要「自求多福」！

肉圓漢堡免費吃！彰化4地直播力挺中華隊

車手判緩刑竟變「攝狼」　圖書館偷拍女大生

母子玩漂漂河卡住不會動　爆笑真相曝光

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉　校方研議是否停聘

