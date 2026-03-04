單日1g跌230元！陸多個品牌金飾價格下跌　買家嘆：今年怎麼了

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價近日劇烈震盪，中國國內金飾價格也同步出現明顯回落。多家品牌足金飾品4日報價跌破1600元／克（人民幣，下同），單日降幅逾50元（約台幣230元），讓前幾日還在高位的金價出現明顯鬆動。對於金價的浮動令不少買家感嘆，「今年的金價到底怎麼了？」

據《界面新聞》報導，周大福足金飾品每克報1599元，較前一日下跌53元；周生生足金飾品報1596元，下跌54元；周六福足金飾品報1594元，下跌53元。多數品牌價格均已回落至1600元／克下方。

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

近期受中東衝突升級等多重因素影響，國際金價波動加劇。現貨黃金3日早盤一度站上5400美元／盎司關口，隨後快速回落，盤中甚至跌破5100美元／盎司。市場分析指出，本輪下跌與美元走強密切相關，當日美元指數升至一個月高位，使以美元計價的黃金對海外買家而言更為昂貴，壓抑買盤。

國際金價4日再度反彈。截至發稿前，COMEX黃金期貨報5165美元／盎司，漲幅0.81%；倫敦現貨黃金報5158美元／盎司，漲幅1.38%。金價短線走勢呈現大幅震盪格局。

湘財證券指出，中東局勢升溫將顯著推升全球避險需求，黃金作為核心避險資產，後市仍具支撐力。在地緣政治風險持續背景下，金價不排除再創新高，投資人需密切關注局勢變化。

海外機構亦持續看多。瑞銀集團今年1月將2026年3月、6月與9月的黃金目標價上調至6200美元／盎司，較原先5000美元／盎司預測提高24%，並預估2026年底金價將溫和回落至5900美元／盎司。