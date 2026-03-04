從過年熱鬧到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人朝聖

▲西螺福興宮於元宵節辦理的踩街與西螺媽祖迎春燈會，熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

元宵夜的西螺街頭，鑼鼓聲震天、燈火映紅老街，香火鼎盛的西螺福興宮前擠滿人潮，小朋友手提旋轉木馬造型提燈，爸媽忙著拍照，阿公阿嬤笑得合不攏嘴。從農曆春節一路熱鬧到上元節，福興宮舉辦的踩街活動與西螺媽祖迎春燈會，已累計湧入超過120萬人次，不只在地人，連外縣市與海外鄉親都專程回鄉朝聖。

今年「元宵慶太平」踩街晚會星光熠熠，雲林縣長張麗善率縣府團隊到場同樂，立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍及多位議員服務團隊也到場參與。晚間隊伍從廟埕出發，陣頭、花車與提燈隊伍綿延數百公尺，沿途民眾高舉手機記錄，夜空被燈籠點亮，宛如一條流動的光河。

▲香火鼎盛的西螺福興宮前擠滿人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年活動最大亮點之一，是把信仰與公益緊緊扣在一起。主辦單位串聯華山基金會、雲林家扶中心與創世基金會，透過發票兌換元宵提燈方式，讓民眾在參與節慶之餘，也能關注失能長輩、弱勢學子與植物人家庭的需求。家扶中心目前服務近千戶家庭、約兩千名學子；創世基金會安養42名植物人，並到宅照顧約150名個案；華山基金會則長年關懷失能、失依、失智長者。廟埕前的兌換攤位前排起長龍，有人一邊數發票、一邊對孩子說：「做善事，媽祖會保佑。」

張麗善致詞時表示，福興宮從年前忙到元宵，不僅北上參與年貨大街推廣雲林良品，夙負盛名的太平媽美金開運紅包與創意旋轉木馬提燈更掀起排隊人潮。她肯定廟方把公益與信仰文化結合，讓媽祖慈悲精神化為實際行動，也讓民眾在歡樂中種下善念。

▲西螺福興宮元宵踩街人潮爆滿，燈火映照老街夜色。（圖／記者游瓊華翻攝）

廖秋萍說，元宵節就像「小過年」，看到家長帶著孩子一起踩街、組裝提燈，畫面溫馨動人。她也邀請大家到西螺大橋旁蝴蝶公園欣賞藝術燈節，白天逛老街、夜晚賞燈，把西螺的文化魅力一次收藏。

夜深了，廟埕依舊人聲鼎沸。人潮熙來攘往逛燈廊，有人欣賞晚會邊聊天，還有孩子牽著爸媽的手，提著燈籠追逐光影。對許多人來說，這不只是一次燈會，而是一場把信仰、公益與人情味交織在一起的團圓時刻。120萬人潮背後，是西螺小鎮用一盞盞燈，點亮整個春天。