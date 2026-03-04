伊朗聲稱控制荷姆茲海峽 　陸外交部：敦促各方立即停止軍事行動

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

針對伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱控制荷姆茲海峽並威脅襲擊過往船隻一事，中國外交部發言人毛寧今（4）日回應，敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張局勢持續升溫，以防止局勢動盪對全球經濟造成更大規模的衝擊。

中國外交部今4日主持例行記者會。會上有記者提問稱，「伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，他們目前控制著霍爾木茲海峽，這是油氣運輸的重要航道。他們表示，任何試圖通過該海峽的船隻都有可能遭到導彈或無人機襲擊。請問中方是否對這一新動向表示關切？中方是否就此事與伊朗有關方面保持溝通？」

毛寧表示，荷姆茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。

毛寧強調，「中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止局勢動蕩對全球經濟造成更大的影響。」

美國與以色列2月28日對伊朗發起軍事打擊，中東地緣政治風險急劇升級，自1973年第四次中東戰爭以來最危急時刻。戰爭不僅造成伊朗大量人員傷亡，戰事外溢波及周邊地區多國，並對國際能源安全、航運安全和供應鏈安全帶來系統性風險，世界經濟復蘇發展進一步面臨嚴峻挑戰。

中方多次重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火蔓延和外溢，推動通過對話談判解決問題，維護中東與世界和平穩定。