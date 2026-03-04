　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中街頭毒駕追逐！賓士180度「絲滑甩尾」撞保時捷　驚險畫面曝

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區義芳街今天（4日）下午，1輛賓士與1輛保時捷在大街上高速追逐，過程中賓士一度從保時捷前方180度甩尾後，再以車尾撞擊保時捷車尾，其動作流暢讓目擊民眾驚呼「技術太好了吧」，兩人隨後並當街扭打成一團，轄區警力迅速趕到，將2人當場逮捕，並查出本案為債務糾紛，且保時捷駕駛還持刀攻擊賓士駕駛，2車內分別也被查獲毒品、涉及毒駕，警方偵訊後將全案移送地檢署偵辦。

目擊民眾表示，當時聽到屋外有煞車聲響，立即出門查看，正好看見賓士車甩尾猛撞保時捷，恰巧附近吃瓜群眾很多，大家都直呼精采，賓士車技術很好，沒有撞到一旁停放的車輛或附近商家，還算有點道德。民眾也補充，「但不可以這樣做啦（違法行為）。」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲賓士車甩尾撞保時捷。（圖／民眾提供）

民眾也說，在發生甩尾之前，也有人看到雙方駕駛已先發生肢體糾紛，還疑似看到保時捷駕駛拿刀追賓士駕駛。另外，有網友將追逐過程PO網，因賓士車甩尾畫面，引起大量討論。

警方調查，本案發生在今天下午3時許，楊男（35歲，保時捷駕駛）與涂男（32歲，賓士車駕駛）因財務糾紛產生嫌隙，楊向涂索討欠款，2車追逐至台中市南屯區忠勇路、義芳街口，進而發生碰撞事故，楊下車後持彈簧刀攻擊涂男，造成涂右手掌受傷。

警方獲報後迅速趕抵現場將2人逮捕，又在2車內查獲K他命、依托咪酯等毒品，全案依公共危險罪（危險駕駛、毒駕）、傷害罪、毀損罪及毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，另毒駕及危險駕駛部分，依道交條例製單舉發。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方迅速將2人逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

03/02 全台詐欺最新數據

台中追逐賓士甩尾財務糾紛持刀傷人毒品查獲毒駕

