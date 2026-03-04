　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐陷分裂！國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底

▲▼國民黨提名陳玉珍選金門縣長，楊鎮浯：尊重決定、參選到底。（圖／記者鄭逢時攝）

▲國民黨提名陳玉珍選金門縣長，楊鎮浯：尊重決定、參選到底。（ETtoday資料照／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

2026年金門縣長選戰升溫，國民黨中常會4日通過第二波縣市長提名，其中金門縣由立委陳玉珍出線，對此，人在國外的前縣長楊鎮浯下午先在臉書PO文表示，對鄉親的承諾，我說到做到；該挺身而出的時刻，我寸步不讓」，並透過服務處表示「承擔金門、守護鄉親的心意不變，將持續為鄉親努力」，並強調將以更堅定的步伐面對挑戰，持續為金門未來打拚，展現參選到底的決心。

國民黨主席鄭麗文於中常會中宣布，提名陳玉珍參選金門縣長，與張嘉郡、游淑貞分別投入雲林、花蓮縣長選戰。鄭麗文致詞時形容三人為「女戰將」，肯定陳玉珍在立法院的戰力與論述能力，盼她接棒帶領金門邁向新的發展階段。

楊鎮浯服務處指出，農曆年前黨內曾啟動協調機制，盼在兼顧民意與程序正當性的前提下完成整合，但因雙方立場未能取得共識而暫停。年後縣黨部以三天時間辦理提名登記作業，引發地方對程序公平性的討論與疑慮。楊鎮浯表示，鄉親的聲音他都聽見，也理解支持者的心情。

▲▼國民黨提名陳玉珍選金門縣長，楊鎮浯：尊重決定、參選到底。（圖／記者鄭逢時攝）

不過，在黨中央拍板定案後，楊鎮浯強調以團結為重，尊重決議，同時呼籲黨內應重視地方對程序正義的期待，避免內耗影響整體布局。他也重申，自己將持續投入地方發展議題，聚焦青年出路、產業升級、交通建設及觀光創生等面向。

楊鎮浯表示，「我尊重、我理解，但我更期待我能成為鄉親最好的選擇」，並透過幕僚強調，將以更堅定的步伐面對挑戰，持續為金門未來打拚，展現參選到底的決心。

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧
黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底

