桃園汽機車相撞　16歲少年內臟破裂！救護員黃金15分鐘搶命

▲2月21日龜山區大湖路上發生機車與貨車碰撞嚴重交通事故，現場一片凌亂。（圖／坪頂消防分隊提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區2月21日清晨發生機車與貨車碰撞交通事故，坪頂分隊救護人員到場救援時發現，救護人員研判受傷的16歲少年因嚴重車禍導致多處內臟破碎、且有低血容性休克等表徵，立即啟動「到院前啟動大量輸血（MTP）」，從EMT接觸患者到掛上第一包血僅花費15分鐘，傷者送醫急救後，成功從死神手中救回年輕生命。

桃園市消防局第一大隊坪頂分隊指出，2月21日清晨6時許接獲報案，龜山區大湖路發生一起機車與貨車碰撞嚴重交通事故，救護人員陳晉佑、林義鈞及李亞儒抵達現場時，現場16歲少年臉色蒼白、意識躁動，血壓僅剩60mmHg，呈現低血容性休克等表徵，情況相當危急。

身為高級救護技術員的陳晉佑，憑藉專業敏感度，研判傷者存在嚴重內出血風險，除立即建立18號大口徑靜脈留置針（18GIC）以備輸液外，更向林口長庚醫院發出預警，啟動MTP（Massive Transfusion Protocol），通知醫院預先備血，現場給予傷者生理食鹽水補充血液容積，以便到院時輸血能即時補充紅血球與凝血因子，維持組織供氧並預防休克。

由於坪頂分隊在救護車上精準通報，傷者抵達醫院時，醫療團隊立即備妥輸血物資，醫護人員直接以救護員在現場施打的18G管路，為少年掛上LPR（減白紅血球濃厚液）進行輸血，將「到院才診斷處置」傳統流程大幅提前，順利救回傷者一命。

▲救護人員評傷者狀況才實施MTP。

坪頂分隊長吳孟翰表示，分隊與林口長庚醫院距離極近，具備極佳地理優勢，救護人員專業敏銳度更是關鍵，有平時紮實訓練才能在顛簸環境下迅速建立大口徑靜脈管路，在到院前精準掌握患者情況、提前通報院方備血，完成這場「超前部署」救命接力。現場救護人員評估機車毀損程度及患者臉色蒼白、橈動脈摸不到等綜合判斷實施MTP，目前傷者從加護病房已轉普通病房治療，已慢慢恢復中。