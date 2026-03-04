　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

七縣市捐血嘉年華巡迴到台中！「讓愛永續」串聯城市善意

▲盧秀燕與戴永輝等人共同啟動台中站儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲盧秀燕與戴永輝等人共同啟動台中站儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

由大大數位基金會發起的「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血嘉年華巡迴活動，今（4）日來到台中市，於市府前廣場登場。台中市長盧秀燕親自出席啟動儀式，與基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維及多位民意代表共同按下啟動鍵，象徵台中站正式起跑。

戴永輝代表群健有線電視捐贈200萬元給財團法人台中市文教基金會，期盼在募集熱血的同時，也為地方教育與文化扎根注入新動能。戴永輝指出，台中位處台灣心臟地帶，也是基金會長期投入的公益據點，過去兩年曾捐贈頂級復康巴士與多項物資，協助行動不便者。他強調，捐血是即時救援，教育是長遠扎根，兩者並行，才能讓善的力量持續發酵。

盧秀燕致詞時以一貫溫暖語氣表示，雖然天氣偏冷，但正好考驗台中人的熱情。她回憶兩年前，當基金會提出募得上萬袋血液的目標時，自己原本認為能募得幾百或幾千袋已屬不易，沒想到最後不僅達標，還超出預期，展現台中強大的捐血動能。她感謝基金會連續三年把這份大愛帶到台中，讓善意持續累積。

江啟臣也到場力挺，引用血液基金會資料指出，目前A型與O型血庫存量不足四天，情況相當吃緊。他表示，這場活動募得的不只是一袋血，更是城市韌性，並笑稱「你們熱血沸騰，我熱血『啟臣』」，為現場增添掌聲與笑聲。前法務部長邱太三則表示，捐血正是「我不認識你，但我謝謝你」這句話最真切的體現。

李大維表示，基金會在董事長帶領下持續推動捐血不輟，台中站目標鎖定超過1.5萬袋。他也感謝聯聚建設董事長江韋侖率81名員工到場響應，以實際行動回饋社會。從高雄一路向北，基金會串聯的不只是城市，更是全民的善意與責任。

▲盧秀燕與戴永輝等人共同啟動台中站儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲戴永輝也代表群健有線電視捐贈200萬元給財團法人台中市文教基金會，期盼在募集熱血的同時，也為地方教育與文化扎根注入新動能。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧
黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

國民黨拍板金門縣長人選　陳玉珍獲提名盼寫下首位女縣長新頁

桃市府新任秘書處長今宣誓就職　張善政期勉強化府內外溝通協調

獨居老翁地震受困一整夜　南警破門救援挽回一命

從過年熱鬧到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人朝聖

1300吋大螢幕看WBC！台中府前廣場「場場直播」　美食限量發放

七縣市捐血嘉年華巡迴到台中！「讓愛永續」串聯城市善意

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

國民黨拍板金門縣長人選　陳玉珍獲提名盼寫下首位女縣長新頁

桃市府新任秘書處長今宣誓就職　張善政期勉強化府內外溝通協調

獨居老翁地震受困一整夜　南警破門救援挽回一命

從過年熱鬧到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人朝聖

1300吋大螢幕看WBC！台中府前廣場「場場直播」　美食限量發放

七縣市捐血嘉年華巡迴到台中！「讓愛永續」串聯城市善意

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

苗栗公設地解編通過！ 總面積約10.79 公頃「地點曝光」

卓榮泰5面向盯中東情勢　關鍵原物料稅負減徵延至9月！油價雙緩漲

桃花太旺惹誤會！最容易被貼上第三者標籤的星座TOP3

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧

老了真的沒房住？　日本房東曝「拒租高齡者」殘酷真相：寧可空房

【你是鱷魚嗎？】原民哥隨身繫帶「開酒工具」竟用牙咬開啤酒罐

地方熱門新聞

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

台灣燈會開燈　拉高維安層級

山城慶元宵備百人米粉燒酒雞

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

老翁止痛藥吃太多險失智！

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

機捷3/10起新增三站進出自行車

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

女童街頭哭泣疑走失　警暖心安撫助返家

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

更多熱門

相關新聞

台中捐血中心血庫告急　東華醫院院長人生首捐

台中捐血中心血庫告急　東華醫院院長人生首捐

因農曆年後血庫A型、O型血鬧血荒，台中捐血中心於2日在竹山鎮東華醫院辦理捐血活動，包括該院院長張國翊克服心魔、勇敢捐出人生第一袋鮮血，號召全院醫護人員熱情響應，加上中心和醫院各致贈捐血者200元超商商品卡，短短6小時內就採集62袋熱血。

BMW猴毒駕輾死行人　出庭喊：沒殺人犯意

BMW猴毒駕輾死行人　出庭喊：沒殺人犯意

童誤吞玩具球窒息腦損傷　保母判刑1年8月

童誤吞玩具球窒息腦損傷　保母判刑1年8月

台中男陳屍老闆車內　搜出毒品吸食器

台中男陳屍老闆車內　搜出毒品吸食器

丟完垃圾發現150萬現金不見！緊急報案

丟完垃圾發現150萬現金不見！緊急報案

關鍵字：

捐血台中公益教育大大數位基金會

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

許維恩切除雙乳「瘦了一大圈」術後才知已1期！

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面