七縣市捐血嘉年華巡迴到台中！「讓愛永續」串聯城市善意

▲盧秀燕與戴永輝等人共同啟動台中站儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

由大大數位基金會發起的「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血嘉年華巡迴活動，今（4）日來到台中市，於市府前廣場登場。台中市長盧秀燕親自出席啟動儀式，與基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維及多位民意代表共同按下啟動鍵，象徵台中站正式起跑。

戴永輝代表群健有線電視捐贈200萬元給財團法人台中市文教基金會，期盼在募集熱血的同時，也為地方教育與文化扎根注入新動能。戴永輝指出，台中位處台灣心臟地帶，也是基金會長期投入的公益據點，過去兩年曾捐贈頂級復康巴士與多項物資，協助行動不便者。他強調，捐血是即時救援，教育是長遠扎根，兩者並行，才能讓善的力量持續發酵。

盧秀燕致詞時以一貫溫暖語氣表示，雖然天氣偏冷，但正好考驗台中人的熱情。她回憶兩年前，當基金會提出募得上萬袋血液的目標時，自己原本認為能募得幾百或幾千袋已屬不易，沒想到最後不僅達標，還超出預期，展現台中強大的捐血動能。她感謝基金會連續三年把這份大愛帶到台中，讓善意持續累積。

江啟臣也到場力挺，引用血液基金會資料指出，目前A型與O型血庫存量不足四天，情況相當吃緊。他表示，這場活動募得的不只是一袋血，更是城市韌性，並笑稱「你們熱血沸騰，我熱血『啟臣』」，為現場增添掌聲與笑聲。前法務部長邱太三則表示，捐血正是「我不認識你，但我謝謝你」這句話最真切的體現。

李大維表示，基金會在董事長帶領下持續推動捐血不輟，台中站目標鎖定超過1.5萬袋。他也感謝聯聚建設董事長江韋侖率81名員工到場響應，以實際行動回饋社會。從高雄一路向北，基金會串聯的不只是城市，更是全民的善意與責任。

▲戴永輝也代表群健有線電視捐贈200萬元給財團法人台中市文教基金會，期盼在募集熱血的同時，也為地方教育與文化扎根注入新動能。（圖／記者游瓊華翻攝）