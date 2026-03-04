　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天回溫降雨趨緩　周末又有冷空氣北東濕答答

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天冷空氣短暫減弱，清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，白天各地回溫、降雨趨緩。周五至下周日清晨又有東北季風南下，北部及東半部轉為濕涼，下周日白天才會減弱。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨各地仍有降雨情形，白天東北季風減弱、華南雲雨區影響也減少，各地轉為零星雨，中南部平地為多雲。周五至下周日清晨東北季風增強，降雨以迎風面為主，周五北部、東半部、恆春地區及中南部山區有降雨情形，基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢，周六至下周日降雨趨緩，大台北、基隆北海岸及東半部仍有雨。

賴欣國指出，下周日白天東北季風減弱，下周一、周二又有一波東北季風南下，桃園以北、東半部及恆春有降雨情形，周三東北季風減弱，桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春仍有雨。

溫度方面，他表示，明天白天東北季風減弱，各地高溫24至26度，夜晚清晨18至20度。周五至下周日清晨北台灣溫度下降，僅18至20度，中南部高溫仍有24至26度，各地低溫都在16至18度。下周日白天回溫，北部回到20至22度，中南部24至26度。下周一北台灣溫度再下降，中南部影響不大。

他也說，明天基隆北海岸、東半部有長浪發生；另外，3500公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

