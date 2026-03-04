　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「釣魚手」橫行北海岸宮廟　元宵夜拜完土地公偷香油錢被活逮

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區昨（3日）凌晨發生一起土地公廟香油錢竊案。51歲的賴姓慣竊，潛入水碓街福德宮準備搜刮功德箱內香油錢，動手前還假意向土地公雙手合十膜拜「求通融」，隨即掏出自製釣魚工具行竊。殊不知偷竊行徑全被監視器錄下，警方獲報趕抵，在賴男逃逸前將他逮捕，起獲贓款1萬5000多元，經清查賴男還涉犯轄區3起廟宇竊盜案，訊後依加重竊盜罪移送並由檢方聲押獲准。

▼慣竊賴男下手行竊時被管理員從監視器發現 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼慣竊賴男下手行竊時被管理員從監視器發現，警方趕抵時賴男從口袋掏出贓款，警方查扣贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天凌晨4時許，淡水水碓街福德宮的管理員透過手機遠端監控，驚見一名男子在功德箱前行為鬼祟，不斷利用長線伸入箱內「釣取」財物，隨即報警。轄區員警火速趕到現場，正好在廟門口攔查準備逃逸的賴姓男子。

警方在賴男身上起獲剛竊得的現金1萬5000多元，並起出作案工具包。包內塞滿尼龍線、強力膠、雙面膠、除膠劑、鐵片、美工刀及老虎鉗等。經調查，賴男利用強力膠結合鐵片與釣魚線，製成具黏性的「特製釣鉤」，再深入功德箱內黏取香油錢。

警方清查發現，賴男是橫行北海岸宮廟的職業級「釣魚手」，近期涉及多起案件，包括1月1日石門北海宮竊案、2月6日淡水米粉寮土地公廟，當時里長機警利用假鈔引誘竊賊上鉤，雖一度賴男發現後脫逃，但成功守住香油錢。2 月18日三芝智成堂，遭竊走3萬多元。

警方表示，賴男每次作案前都會先向神明膜拜，似乎在請求神明原諒，但頻繁作案早已被警方盯上。賴嫌到案後對犯行坦承不諱。全案訊後依加重竊盜罪移送士林地檢署偵辦，檢察官聲請羈押獲准。

▼警方趕抵時賴男從口袋掏出贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼慣竊賴男下手行竊時被管理員從監視器發現，警方趕抵時賴男從口袋掏出贓款，警方查扣贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方查扣贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼慣竊賴男下手行竊時被管理員從監視器發現，警方趕抵時賴男從口袋掏出贓款，警方查扣贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧
黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

天兵男缺錢「勒索法院恐嚇法警」揚言炸男廁　這下慘了

台中街頭毒駕追逐！賓士180度「絲滑甩尾」撞保時捷　驚險畫面曝

花蓮外海罕見！漁民定置網內有15公尺死亡鬚鯨　極具研究價值

橫行彰化偷拍213不雅片！摩鐵、夜市都淪陷　噁男竟逃過一劫

桃園汽機車相撞　16歲少年內臟破裂！救護員黃金15分鐘搶命

女通緝犯拒盤查！馬公警當場壓制畫面曝　口袋查獲安非他命

「釣魚手」橫行北海岸宮廟　元宵夜拜完土地公偷香油錢被活逮

快訊／聯結車、賓士夾縫過不去！嘉義女騎士遭輾斃　血肉模糊慘死

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

天兵男缺錢「勒索法院恐嚇法警」揚言炸男廁　這下慘了

台中街頭毒駕追逐！賓士180度「絲滑甩尾」撞保時捷　驚險畫面曝

花蓮外海罕見！漁民定置網內有15公尺死亡鬚鯨　極具研究價值

橫行彰化偷拍213不雅片！摩鐵、夜市都淪陷　噁男竟逃過一劫

桃園汽機車相撞　16歲少年內臟破裂！救護員黃金15分鐘搶命

女通緝犯拒盤查！馬公警當場壓制畫面曝　口袋查獲安非他命

「釣魚手」橫行北海岸宮廟　元宵夜拜完土地公偷香油錢被活逮

快訊／聯結車、賓士夾縫過不去！嘉義女騎士遭輾斃　血肉模糊慘死

苗栗公設地解編通過！ 總面積約10.79 公頃「地點曝光」

卓榮泰5面向盯中東情勢　關鍵原物料稅負減徵延至9月！油價雙緩漲

桃花太旺惹誤會！最容易被貼上第三者標籤的星座TOP3

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧

老了真的沒房住？　日本房東曝「拒租高齡者」殘酷真相：寧可空房

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

社會熱門新聞

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

297刀把房東砍成肉泥　兇嫌竟閉目揉腳超享受

比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

江湖人變身雞肉大亨　盛傳「性騷美女里長」就是他

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

性騷美女里長！　色狼身分曝光

即／聯結車、賓士夾縫過不去！嘉義女騎士遭輾斃

宜蘭議會秘書「一家3口人間蒸發」　離職申請書曝光

即／國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」無呼吸心跳

大逆轉！韓情侶遊台「女友離奇慘死」　男友獲無罪

更多熱門

相關新聞

蜘蛛爬臉上！新北男開車驚慌撞對向機車

蜘蛛爬臉上！新北男開車驚慌撞對向機車

淡水區國華高爾夫球場前昨（2日）下午發生一起車禍，32歲蔡姓男子開車行經時，車輛突然失控跨越雙黃線，直衝對向車道，與23歲黃姓男機車騎士迎面對撞，導致黃男受傷送醫。蔡男事後向警方供稱，是因為開車時「臉上有蜘蛛」，為了驅趕才導致車輛偏離車道撞上機車，詳細肇因及肇責待警方調查。

淡水光頭擋車男衝車道　落網喊：提醒減速

淡水光頭擋車男衝車道　落網喊：提醒減速

黑道抓洩密內鬼！押到神明前「打斷雙腿」勒贖

黑道抓洩密內鬼！押到神明前「打斷雙腿」勒贖

新北小坪頂女駕駛撞對向車！側翻鏟斷路燈

新北小坪頂女駕駛撞對向車！側翻鏟斷路燈

雙北通緝犯持圓鍬撬娃娃機　得手萬元遭逮

雙北通緝犯持圓鍬撬娃娃機　得手萬元遭逮

關鍵字：

淡水廟宇慣竊釣魚加重竊盜罪

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

許維恩切除雙乳「瘦了一大圈」術後才知已1期！

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面