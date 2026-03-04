「釣魚手」橫行北海岸宮廟　元宵夜拜完土地公偷香油錢被活逮

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區昨（3日）凌晨發生一起土地公廟香油錢竊案。51歲的賴姓慣竊，潛入水碓街福德宮準備搜刮功德箱內香油錢，動手前還假意向土地公雙手合十膜拜「求通融」，隨即掏出自製釣魚工具行竊。殊不知偷竊行徑全被監視器錄下，警方獲報趕抵，在賴男逃逸前將他逮捕，起獲贓款1萬5000多元，經清查賴男還涉犯轄區3起廟宇竊盜案，訊後依加重竊盜罪移送並由檢方聲押獲准。

▼慣竊賴男下手行竊時被管理員從監視器發現 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天凌晨4時許，淡水水碓街福德宮的管理員透過手機遠端監控，驚見一名男子在功德箱前行為鬼祟，不斷利用長線伸入箱內「釣取」財物，隨即報警。轄區員警火速趕到現場，正好在廟門口攔查準備逃逸的賴姓男子。

警方在賴男身上起獲剛竊得的現金1萬5000多元，並起出作案工具包。包內塞滿尼龍線、強力膠、雙面膠、除膠劑、鐵片、美工刀及老虎鉗等。經調查，賴男利用強力膠結合鐵片與釣魚線，製成具黏性的「特製釣鉤」，再深入功德箱內黏取香油錢。

警方清查發現，賴男是橫行北海岸宮廟的職業級「釣魚手」，近期涉及多起案件，包括1月1日石門北海宮竊案、2月6日淡水米粉寮土地公廟，當時里長機警利用假鈔引誘竊賊上鉤，雖一度賴男發現後脫逃，但成功守住香油錢。2 月18日三芝智成堂，遭竊走3萬多元。

警方表示，賴男每次作案前都會先向神明膜拜，似乎在請求神明原諒，但頻繁作案早已被警方盯上。賴嫌到案後對犯行坦承不諱。全案訊後依加重竊盜罪移送士林地檢署偵辦，檢察官聲請羈押獲准。

▼警方趕抵時賴男從口袋掏出贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方查扣贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）