WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

▲球迷可穿著中華隊球衣走進屋馬門市，用餐同時為經典賽集氣。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2026年世界棒球經典賽即將點燃戰火，隨著中華隊整裝待發，全台再度掀起棒球熱潮。深耕台中的屋馬餐飲集團宣布，自3月5日至3月8日串聯旗下三品牌，推出期間限定應援行動，邀請球迷穿上中華隊戰袍走進餐廳，在燒肉香與火鍋熱氣間，一起為Team Taiwan吶喊助威。

本屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊將陸續迎戰澳洲、日本、捷克與韓國等強敵，場場硬仗備受矚目。屋馬餐飲集團表示，希望把球場上的熱血氛圍延伸至餐桌，透過「穿搭＋社群曝光」機制，結合門市互動與線上集氣活動，讓球迷在用餐同時，也能參與應援行動。

集團創辦人金泰宏指出，棒球對台灣而言，不僅是一場比賽，更是一種共同記憶與情感連結。每當中華隊站上國際舞台，背後是全台灣的團結與期待。他說，屋馬長期支持棒球與Team Taiwan，希望透過餐桌上的溫度，陪伴大家在比賽期間一起緊張、一起感動，讓應援不只存在於球場看台，也發生在朋友家人相聚的時刻。

活動期間，只要至旗下屋馬燒肉、金韓食或涮屋馬任一門市點購套餐，穿著中華隊球衣或國旗元素服飾，並將照片上傳個人社群平台，即可兌換指定應援好禮一份。屋馬燒肉贈送「壽喜豬快樂卷」，金韓食提供「焗烤起司玉米」，涮屋馬則可享套餐湯底免費升級。另外也將配合賽事規劃「得分加碼」互動橋段，每當中華隊攻下分數，讓餐廳彷彿化身小型應援看台。

屋馬餐飲集團表示，期盼在這波棒球熱潮中，與球迷共同見證屬於Team Taiwan的榮耀時刻。不論是在球場、電視機前，或是在餐桌旁，只要穿上戰袍、舉杯吶喊，每一份支持都能匯聚成力量。當春天的第一聲擊球聲響起，這股熱血與團結，也將成為2026年最動人的風景。

▲屋馬餐飲期盼與球迷共同見證屬於Team Taiwan的榮耀時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）