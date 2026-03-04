　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

▲▼川金會／川普與金正恩簽署文件。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家分析，川普恐怕難以在實質上對金正恩動手。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國近幾個月來接連發動重大軍事行動，包括逮捕委內瑞拉總統馬杜羅、攜手以色列對伊朗實施空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼。不過，美國智庫專家指出，這類「斬首行動」恐難以套用北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，原因包括北韓擁有核武能力、地緣政治複雜以及獲得中俄支持，任何軍事選項風險極高。

根據《韓聯社》，美國華府智庫美國韓國經濟研究所（KEI）學術部主任艾倫•金（Ellen Kim），於當地時間3日在KEI與印度太平洋安全研究所（IIPS）共同舉辦的研討會指出，「我深入思考過這個問題，發現伊朗與北韓情況完全不同」。

她表示，雖然美國近期成功逮捕馬杜羅，以及針對伊朗領袖進行軍事行動，外界可能認為，「金正恩現在一定嚇壞了」，但現實情況並非如此。

艾倫•金進一步解釋，美國不敢對北韓採取類似行動的首要原因，是在於北韓實質上擁有核武能力。她說，「北韓擁有核武器，美國若選擇軍事行動，風險將遠高於伊朗。」此外，中國與俄羅斯在軍事和外交上支持北韓，也讓美國更難以輕舉妄動。

她還提醒，地理位置也是一大挑戰，「南韓與日本就在北韓核武與軍事威脅的直接範圍內，任何軍事行動都極度危險。」

艾倫•金舉例補充，1994年美國時任總統克林頓曾考慮對北韓核武設施進行戰略攻擊，但遭當時南韓總統金泳三強烈反對，美軍內部甚至評估此舉可能導致上億人死亡，「如今的情況與過去相似，因此川普美國總統川普若考慮對北韓執行斬首行動，困難度會更高。」

日本方面，IIPS資深研究員辰巳由紀（Yuki Datsumi）也認為，日本政府與民眾不太可能鼓勵美國進行北韓政權更替。她指出，若北韓出現災難性事件，將引發整個韓半島（朝鮮半島）混亂，日本在南韓工作的公民與學生都將面臨極大風險，「這是日本最想避免的情境」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底
WBC台灣運彩開盤　中華首戰澳洲賠率出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

以色列F-35I戰機擊落伊朗戰機　鎖定德黑蘭發動大規模攻擊

2好友愛上同一人！女子「一次嫁2夫」　罕見三人婚禮曝光

看上中東逃命潮！韓掮客喊價「包機每人70萬元」　保證飛抵土耳其

不甩川普！伊朗稱全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲

盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵

哈米尼告別式5日舉行！儀式為期3天　遺體安葬聖城

美彈藥庫存驚傳吃緊！伊朗飛彈消耗量「超越援烏」　白宮急召軍火商

日本東京高院裁定「支持解散」前統一教會　即刻生效！將清算資產

中東戰火誰贏？彈藥庫深度是關鍵　伊朗消耗戰對抗

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

以色列F-35I戰機擊落伊朗戰機　鎖定德黑蘭發動大規模攻擊

2好友愛上同一人！女子「一次嫁2夫」　罕見三人婚禮曝光

看上中東逃命潮！韓掮客喊價「包機每人70萬元」　保證飛抵土耳其

不甩川普！伊朗稱全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲

盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵

哈米尼告別式5日舉行！儀式為期3天　遺體安葬聖城

美彈藥庫存驚傳吃緊！伊朗飛彈消耗量「超越援烏」　白宮急召軍火商

日本東京高院裁定「支持解散」前統一教會　即刻生效！將清算資產

中東戰火誰贏？彈藥庫深度是關鍵　伊朗消耗戰對抗

苗栗公設地解編通過！ 總面積約10.79 公頃「地點曝光」

卓榮泰5面向盯中東情勢　關鍵原物料稅負減徵延至9月！油價雙緩漲

桃花太旺惹誤會！最容易被貼上第三者標籤的星座TOP3

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧

老了真的沒房住？　日本房東曝「拒租高齡者」殘酷真相：寧可空房

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

國際熱門新聞

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

伊朗17船艦沉沒　最新戰況曝

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

巧合？龍婆預言「2026春季東方點火」爆三戰

冷戰術語解凍　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

殉職美軍身分曝光　最年輕僅20歲

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

哈米尼遭斬首震撼北京　紐時：川習會恐取消

美聯手厄瓜多展開軍事行動　30秒畫面曝光

更多熱門

相關新聞

川普的戰爭之道！精準打擊取代大規模作戰　對台海啟示與戰略機遇

川普的戰爭之道！精準打擊取代大規模作戰　對台海啟示與戰略機遇

2026年2月28日清晨，美國與以色列聯手對伊朗發動大規模精準打擊，目標鎖定核設施、革命衛隊基地與導彈陣地。伊朗最高領袖哈梅內伊、革命衛隊司令與多名高層將領當場死亡，德黑蘭隨即發射導彈反擊以色列，全境進入戰時狀態。

看上中東逃命潮！掮客喊價「包機每人70萬元」

看上中東逃命潮！掮客喊價「包機每人70萬元」

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

美彈藥庫存吃緊飛彈消耗　傳白宮急召軍火商

美彈藥庫存吃緊飛彈消耗　傳白宮急召軍火商

東京高院裁定「解散」前統一教會　即刻生效

東京高院裁定「解散」前統一教會　即刻生效

關鍵字：

日韓要聞北美要聞美伊開戰金正恩川普北韓朝鮮核武

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

許維恩切除雙乳「瘦了一大圈」術後才知已1期！

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面