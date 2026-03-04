川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

▲專家分析，川普恐怕難以在實質上對金正恩動手。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國近幾個月來接連發動重大軍事行動，包括逮捕委內瑞拉總統馬杜羅、攜手以色列對伊朗實施空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼。不過，美國智庫專家指出，這類「斬首行動」恐難以套用北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，原因包括北韓擁有核武能力、地緣政治複雜以及獲得中俄支持，任何軍事選項風險極高。

根據《韓聯社》，美國華府智庫美國韓國經濟研究所（KEI）學術部主任艾倫•金（Ellen Kim），於當地時間3日在KEI與印度太平洋安全研究所（IIPS）共同舉辦的研討會指出，「我深入思考過這個問題，發現伊朗與北韓情況完全不同」。

她表示，雖然美國近期成功逮捕馬杜羅，以及針對伊朗領袖進行軍事行動，外界可能認為，「金正恩現在一定嚇壞了」，但現實情況並非如此。

艾倫•金進一步解釋，美國不敢對北韓採取類似行動的首要原因，是在於北韓實質上擁有核武能力。她說，「北韓擁有核武器，美國若選擇軍事行動，風險將遠高於伊朗。」此外，中國與俄羅斯在軍事和外交上支持北韓，也讓美國更難以輕舉妄動。

她還提醒，地理位置也是一大挑戰，「南韓與日本就在北韓核武與軍事威脅的直接範圍內，任何軍事行動都極度危險。」

艾倫•金舉例補充，1994年美國時任總統克林頓曾考慮對北韓核武設施進行戰略攻擊，但遭當時南韓總統金泳三強烈反對，美軍內部甚至評估此舉可能導致上億人死亡，「如今的情況與過去相似，因此川普美國總統川普若考慮對北韓執行斬首行動，困難度會更高。」

日本方面，IIPS資深研究員辰巳由紀（Yuki Datsumi）也認為，日本政府與民眾不太可能鼓勵美國進行北韓政權更替。她指出，若北韓出現災難性事件，將引發整個韓半島（朝鮮半島）混亂，日本在南韓工作的公民與學生都將面臨極大風險，「這是日本最想避免的情境」。