生活 生活焦點

驚蟄=啟動鍵！晨拍、打小蟲...3招開運　生肖虎馬狗迎轉機

▲驚蟄開運3招。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲驚蟄開運3招。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

記者胡至欣／綜合報導

2026年驚蟄落在3月5日，為二十四節氣中的第三個節氣，又稱「啟蟄」。民俗上認為春雷乍響，冬眠中的昆蟲被驚醒，象徵陽氣加速上升、萬物從靜轉動。這段期間（3/5至3/19）常被視為「啟動鍵」，適合「突破僵局、打破拖延」。《科技紫微網》特別分享開運3招、同時點名3生肖喜迎轉機。

驚蟄開運3招：晨拍、除塵、破拖延

1：晨起拍打喚醒氣法

驚蟄象徵萬物甦醒，人也要跟著醒。建議在驚蟄前後的早晨，多花三到五分鐘做簡單拍打：從手臂、肩頸、腰側、大腿輕拍一圈，不用太大力，只要感覺氣血有流動即可。拍完後深呼吸三次，心裡默念：「今天我願意往前走一小步。」每天一點點，累積下來就是大翻身。

2：角落除塵斷蟲氣法

驚蟄也有「打小蟲」的意涵，對現代人來說，可以轉化為「清掉積在角落的舊能量」。挑一天把房間、書桌、床底、鞋櫃這種平常最懶得整理的角落好好掃一掃，舊紙箱、壞掉的小物、單隻襪子直接丟。整理完可以點一小盤線香或放一杯清水，象徵把霉氣送走、把新氣請進來。

3：列出「不再拖延」清單

驚蟄是很適合「打破拖延症」的節氣。找個安靜的時間，寫下你一直想做卻一直拖的三件事，可以是報名課程、換工作履歷、整理財務、體檢等等。寫好後幫自己排出最小的一步行動，例如「今天只改好履歷標題」、「只先打電話預約」也算。關鍵不是一次做到完美，而是讓自己真正開始動起來

3生肖運勢大旺：虎、馬、狗獲能量加持

● 生肖虎：主場時間到，適合談條件、爭資源

驚蟄前後虎的存在感上升，適合主導專案、爭取資源，把原本不敢開口的需求說清楚。提醒關鍵文件與數字要多檢查一次，避免粗心壞了氣勢。財運偏向「能力變現」的正財；偏財可小試，但要設停損停利。感情上，默契常從合作中長出來，放輕姿態更加分。

● 生肖馬：春雷點名「該衝了」，適合重談卡案、啟動新計畫

馬在這段時間行動力與企圖心同步上升，適合重新排程、把卡住的案子端出來再談。職場可能遇到貴人，但也要先想好底線與目標。財運有起色，越順越要顧風險。感情上，社交場合容易遇到亮眼對象；有伴者適合一起訂新目標，感情更像「隊友」而不只是陪伴。

● 生肖狗：影響力放大、舞台變大，越曝光越吃香

狗在驚蟄前後容易迎來「說話份量變重」的能量，適合帶隊、談合作、做簡報、錄節目、經營個人品牌。財運與績效、案量連動，人脈也可能帶來偏財資訊；但合約、權責要寫清楚才穩。感情上魅力提升，單身者易遇到欣賞你可靠的人；有伴者多說肯定，對方更願意同陣線。

03/02 全台詐欺最新數據

「真命天子」還是「錯的人」？這4大指標幫你理性斷捨離

「真命天子」還是「錯的人」？這4大指標幫你理性斷捨離

日本網站《Trill》文章中提到，要判斷對方是否能共度一生，從來都不是件容易的事。如果你正覺得自己被某種神祕力量吸引，認定對方就是「真命天子」或「真命天女」，甚至已經在考慮結婚，請先冷靜下來沖個冷水澡吧！以下整理出幾個關鍵指標，幫助你判斷對方是否真的是那位「對的人」。

元宵節「好運上門四大生肖」

元宵節「好運上門四大生肖」

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

命理老師：元宵節「2時段存錢」補財庫！

命理老師：元宵節「2時段存錢」補財庫！

12星座「3月首週運勢」！雙子壓力大到失眠

12星座「3月首週運勢」！雙子壓力大到失眠

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

