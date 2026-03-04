東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚：起雞皮疙瘩了

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）明（5）日將於東京巨蛋開戰，全台球迷的熱情也徹底引爆！中職官方稍早釋出影片，大批台灣球迷高舉國旗與應援橫幅，將東京巨蛋外圍塞成「台北大巨蛋」，更熱血吶喊「前進邁阿密！」

▲大批台灣球迷聚集東京巨蛋外。（圖／翻攝自Threads／cpbl_official）

東京巨蛋外圍集結！中華隊應援團嗨喊「前進邁阿密」

中華職棒官方帳號稍早於Threads分享影片，驚訝直呼，「聽說全台灣的球迷都在東京巨蛋了！」

只見大批台灣球迷不分男女老少，早已在東京巨蛋外大規模集結。現場不僅國旗飄揚，應援口號更是響徹雲霄，球迷們對著鏡頭熱血大喊，「前進邁阿密，Team Taiwan！」

網友喊「大型員工旅遊」 笑虧：撞到人要說拍謝

對此，廣大網友感性直呼，「超多人好感動」、「台灣人終於瘋成我喜歡的樣子」、「起雞皮疙瘩了，在那邊撞到人要說『拍謝』，不能說『すみません』」、「大型員工旅遊東京站，下一站：邁阿密」、「還以為是台北大巨蛋，我們貢獻了這麼多票房」、「讓東京巨蛋變成台灣人的主場吧」、「竟然看到10幾年前大學班導站C位」。

另外，還有不少球迷現身留言區，表示「上班中去不了的球迷，我在台灣幫大家加油」、「亂講！還有一堆不能飛的在台灣啦」、「代替上班的我去看，讚讚」、「台灣還是有留守的」、「上班中去不了的球迷，我在台灣跟大家一起歡呼加油」。

羽田機場塞爆入境排1小時 財經作家驚：台人制服大撞衫

除了場館周邊，羽田機場也出現驚人人潮。財經作家阿格力發文透露，自己飛過羽田十幾次，從沒遇過入境需排隊一小時的情況。更讓他驚訝的是，放眼望去台灣人幾乎清一色穿著「TEAM TAIWAN」的應援戰袍，機場大廳儼然成為中華隊的前哨站，壯觀景象讓旅日老手也感到震撼。

