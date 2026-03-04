　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

▲▼民進黨立委郭國文、王義川訪日，拜會國土交通省副大臣佐佐木紀與自民黨幹事長代行萩生田光一。（圖／郭國文國會辦公室提供）

▲民進黨立委郭國文、王義川訪日，拜會國土交通省副大臣佐佐木紀（中）。（圖／郭國文國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

隨著WBC棒球賽即將在日本開打，民進黨立委郭國文、王義川提前訪日，並於今（4日）拜會國土交通省副大臣佐佐木紀，討論台日航線，同時跟佐佐木於日本交通規劃議題上請益。有趣的是，佐佐木紀與王義川父親皆為排球裁判，兩人類似的家庭成長背景成為交流的話題。

由於佐佐木來自於石川縣，與郭國文的選區台南超過百年的緣分，除了八田與一技師來自石川之外，雙方在對方面臨天災時，也都第一時間捐款援助，在農產品、水利會上也經常交流。

有趣的是，今日佐佐木紀也提及自己父親是排球裁判，而王義川的父親同樣是排球裁判，自己更是排球人，兩人類似的家庭成長背景成為交流的話題。

▲▼民進黨立委郭國文、王義川訪日，拜會國土交通省副大臣佐佐木紀與自民黨幹事長代行萩生田光一。（圖／郭國文國會辦公室提供）

▲民進黨立委王義川與國土交通省副大臣佐佐木紀有類似的家庭成長背景。（圖／郭國文國會辦公室提供）

除了排球之外，王義川也透露，自己所主張的「人本交通」就是參考日本的交通政策，尤其自己就學期間就到日本閱讀相關資料，更認同台灣的交通規劃應該效仿日本，才能加強人本交通的落實，藉此機會和同樣擁有交通專業的佐佐木紀對談，交流相當多專業議題與政策。

郭國文與王義川今日也拜會自民黨幹事長代行萩生田光一，雙方都認同，民進黨與自民黨的2+2能夠持續進行且常態化，同樣地，兩邊都相當關心台日之間的海上安保，海巡合作與災防交流的部分進行討論。

在政策交流之間，雙方也談到近期最熱門的WBC棒球賽，王義川表示，自己是支持Team Taiwan，雖然與日方挺不同隊，但同樣期待能一睹大谷翔平的球技，成為不同的台日共識。

▼民進黨立委郭國文、王義川訪日，拜會自民黨幹事長代行萩生田光一。（圖／郭國文國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委郭國文、王義川訪日，拜會國土交通省副大臣佐佐木紀與自民黨幹事長代行萩生田光一。（圖／郭國文國會辦公室提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

「斬首賴清德是中共選項之一！」　藍營退將：成功機率比較高

下周訪美！盧秀燕邀產業界大老談關稅　轟中央別只靠喊話

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵：給親中派最後的警告

楊鎮浯稱2026絕不缺席　陳玉珍：金門選舉最大對手是我自己

鄭麗文投書期刊喊九二共識、台灣不必選邊站　綠批：配合中共話術

藍委竟沒看過黨版軍購！趙少康轟鄭麗文　國民黨：定案還沒出來

竹縣藍初選開撕！遭陳見賢告誹謗　徐欣瑩邀辯論：讓真相攤在陽光下

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

「斬首賴清德是中共選項之一！」　藍營退將：成功機率比較高

下周訪美！盧秀燕邀產業界大老談關稅　轟中央別只靠喊話

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵：給親中派最後的警告

楊鎮浯稱2026絕不缺席　陳玉珍：金門選舉最大對手是我自己

鄭麗文投書期刊喊九二共識、台灣不必選邊站　綠批：配合中共話術

藍委竟沒看過黨版軍購！趙少康轟鄭麗文　國民黨：定案還沒出來

竹縣藍初選開撕！遭陳見賢告誹謗　徐欣瑩邀辯論：讓真相攤在陽光下

台中社區補助來了！　修繕最高領22萬「廚餘機也算」

主題型ETF完勝市值型　台股大多頭指數股票型基金齊揚

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

「年年覺得自己變老了」大谷翔平談球隊世代交替　也點出短期決戰關鍵

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

科技業賺飽飽「新竹房價卻跌了」！網分析2原因：傻了才當盤子

靠AI演算為核心的半導體檢測新兵報到　倍利科預計3月底掛牌上市

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

政治熱門新聞

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

對謝衣鳯袂爽　謝典霖：父親決定不參與彰化縣長這局

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

鄭麗文投書稱台灣不必選邊站　學者轟扯爆了：根本中共在台代言人

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

張峻、魏嘉賢都參戰　游淑貞：要保住花蓮藍天

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

被問劉怡萱漂亮嗎？　謝典霖：不是我的菜

童仲彥痛批王定宇「不認錯也不敢認愛」　爆曾為挺他得罪賴清德往事

內政部：李貞秀去年3月才交註銷大陸戶籍證明　3單位可提當選無效之訴

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

謝長廷自爆曾找柯文哲、黃國昌談軍購　駁為柯喊冤被賴清德叫去問話

謝典林驚爆「家族反對」　謝衣鳯強硬：爭取提名

更多熱門

相關新聞

大谷翔平談球隊世代交替

大谷翔平談球隊世代交替

世界棒球經典賽即將開打，各隊在東京巨蛋進行官方練習之際，日本代表「侍JAPAN」看板球星大谷翔平也現身記者會，面對日、美、韓、臺等4國媒體輪番提問，約15分鐘的受訪內容，大谷從自身備戰狀態、球隊氣氛、短期決戰的調整哲學，到首戰對手台灣象與對亞洲棒球發展的期待，都做出完整回應。

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

大巨蛋推《壘上有人》棒球漫畫特展　隱藏亮點串聯台灣棒球記憶

大巨蛋推《壘上有人》棒球漫畫特展　隱藏亮點串聯台灣棒球記憶

為看中華隊拚了！正在上課「靠1招緊盯賽事」

為看中華隊拚了！正在上課「靠1招緊盯賽事」

井端：首戰台灣是硬仗　看山本了！

井端：首戰台灣是硬仗　看山本了！

關鍵字：

2026WBCWBC王義川郭國文國會外交排球

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面