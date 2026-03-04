訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

▲民進黨立委郭國文、王義川訪日，拜會國土交通省副大臣佐佐木紀（中）。（圖／郭國文國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

隨著WBC棒球賽即將在日本開打，民進黨立委郭國文、王義川提前訪日，並於今（4日）拜會國土交通省副大臣佐佐木紀，討論台日航線，同時跟佐佐木於日本交通規劃議題上請益。有趣的是，佐佐木紀與王義川父親皆為排球裁判，兩人類似的家庭成長背景成為交流的話題。

由於佐佐木來自於石川縣，與郭國文的選區台南超過百年的緣分，除了八田與一技師來自石川之外，雙方在對方面臨天災時，也都第一時間捐款援助，在農產品、水利會上也經常交流。

有趣的是，今日佐佐木紀也提及自己父親是排球裁判，而王義川的父親同樣是排球裁判，自己更是排球人，兩人類似的家庭成長背景成為交流的話題。

▲民進黨立委王義川與國土交通省副大臣佐佐木紀有類似的家庭成長背景。（圖／郭國文國會辦公室提供）

除了排球之外，王義川也透露，自己所主張的「人本交通」就是參考日本的交通政策，尤其自己就學期間就到日本閱讀相關資料，更認同台灣的交通規劃應該效仿日本，才能加強人本交通的落實，藉此機會和同樣擁有交通專業的佐佐木紀對談，交流相當多專業議題與政策。

郭國文與王義川今日也拜會自民黨幹事長代行萩生田光一，雙方都認同，民進黨與自民黨的2+2能夠持續進行且常態化，同樣地，兩邊都相當關心台日之間的海上安保，海巡合作與災防交流的部分進行討論。

在政策交流之間，雙方也談到近期最熱門的WBC棒球賽，王義川表示，自己是支持Team Taiwan，雖然與日方挺不同隊，但同樣期待能一睹大谷翔平的球技，成為不同的台日共識。

▼民進黨立委郭國文、王義川訪日，拜會自民黨幹事長代行萩生田光一。（圖／郭國文國會辦公室提供）